European Games di Minsk – Atletica | Italia in finale nella staffetta a inseguimento

Atletica - European Games 2019 : l’Italia accede alla finalissima! Azzurri secondi in semifinale - venerdì per le medaglie : L’Italia dell’Atletica leggera è in finale agli European Games di Minsk: nella seconda semifinale la compagine azzurra si è classificata al secondo posto nella staffetta mista in 4’33″26 alle spalle della Bielorussia, vincente il 4’28″46. Va in finale anche la Repubblica Ceca, terza in 4’34″17. Fuori Spagna, Ungheria e Russia. Nella prima semifinale si era registrata la vittoria dell’Ucraina ...

Medagliere European Games 2019 : sei ori per l’Italia - azzurri quarti ad un soffio dalla top3! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games 2019 1 Russian ...

European Games di Minsk – Domani scatta il ciclismo su pista - il programma completo : Nazionali pista al via per le quattro giornate di competizione al velodromo di Minsk Da Domani, giovedì 27 giugno fino a domenica 30 giugno, il velodromo di Minsk Arena sarà teatro degli European Games 2019 dedicati al ciclismo su pista. Nella giornata di apertura, che inizierà alle ore 15.00 (ora locale) di giovedì, saranno assegnati quattro titoli: Corsa a punti Donne; Scratch Uomini; Team Sprint Donne e Team Sprint Uomini. A dare il via ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

European Games di Minsk – Tiro con l’Arco : medaglia d’oro per Tatiana Andreoli nell’individuale - battuta in finale Lucilla Boari : La finale tutta azzurra dell’arco olimpico femminile ai Giochi Europei di Minsk va a Tatiana Andreoli che batte Lucilla Boari 7-1 Finisce 7-1 per Tatiana Andreoli la finale tutta italiana dei Giochi Europei di Minsk. Il podio della gara individuale si colora così per due terzi di azzurro con Andreoli sul primo gradino e Lucilla Boari sul secondo. Per l’Italia sono la terza e la quarta medaglia nel Tiro con l’arco dopo ...

Lotta - European Games 2019 : assegnati i primi quattro titoli nella libera maschile - out tutti gli azzurri : Si è appena conclusa a Minsk la seconda giornata di gare della Lotta agli European Games 2019, in corso di svolgimento allo Sports Palace della capitale bielorussa fino a domenica 30 giugno. Quest’oggi, oltre alle fasi finali delle prime quattro categorie della Lotta libera maschile (-57, -74, -86, -125 kg) sono andate in scena anche le eliminatorie dei -65, -97 kg maschili e delle prime due categorie della Lotta femminile: i -53 e i -68 ...

Boxe - European Games 2019 : Irma Testa sconfitta ai quarti di finale nei 60 kg dall’irlandese Harrington : Si conclude ai quarti di finale l’avventura agli European Games di Minsk di Irma Testa. Nei 60 kg, l’azzurra è stata sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1) dall’irlandese Kellie Harrington, che andrà dunque a combattere per le medaglie. Va ricordato che si trattava di un match non semplice per la ventunenne campana, in quanto Harrington è tuttora Campionessa del Mondo di categoria. Eppure le cose per ...

Lotta - European Games 2019 : niente ripescaggi per Abdellatif Mansour e Sara Da Col : Continuano ad essere stregati per l’Italia della Lotta gli European Games di Minsk: sia Abdellatif Mansour nella categoria -65 kg dello stile libero che Sara Da Col nella categoria -68 kg della femminile non accedono ai ripescaggi per il bronzo e così sono definitivamente eliminati dalla competizione. L’azzurro dopo aver eliminato nel turno di qualificazione ai punti l’albanese Eriglent Prizreni era stato fermato ai quarti ...

Tiro a segno - European Games 2019 : trionfa Oliver Geis nella pistola automatica - pass olimpico alla Turchia : Assegnato l’ultimo titolo di giornata nel Tiro a segno agli European Games di Minsk: nella pistola automatica da 25 metri maschile oro al tedesco Oliver Geis, che batte di un soffio il francese Jean Quiquampoix, mentre il bronzo va ad un altro transalpino, Clement Bessaguet. Carta olimpica alla Turchia col sesto posto di Ozgur Varlik. Vince il teutonico Oliver Geis con 33/40 (eguagliato il record della manifestazione), che batte di un ...

Canoa velocità - European Games 2019 : Manfredi Rizza e Nicolae Craciun volano in finale! : L’Italia porta due equipaggi in finale al termine della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo le finali mattutine, in cui non sono arrivate medaglie azzurre, sulle acque del Zaslavl Regatta Course si sono svolte batterie e semifinali di cinque specialità. Nel K1 200m ottima prestazione di Manfredi Rizza che centra il pass grazie al secondo posto in semifinale. Il ...

Tiro a segno - European Games : il russo Kamenskiy non tradisce facendo sua la gara di 3 posizioni. Pass olimpico alla Bielorussia : Meglio non perdere l’abitudine. Dopo i tanti successi dei giorni scorsi, torna a risuonare l’inno russo in quel di Minsk. Agli European Games infatti Sergey Kamenskiy si impone al termine di una battaglia tirata nella carabina 3 posizioni uomini da distanza 50m incamerando un altro oro, da aggiungere alla sua già ricca bacheca di successi internazionali. L’atleta di Biysk totalizzando 461,6 punti si è messo alle spalle il ...

