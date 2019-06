European Games 2019 | tutti gli italiani in gara mercoledì 26 giugno Orari delle gare e

European Games 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (mercoledì 26 giugno) : Tanti altri titoli da assegnare oggi, mercoledì 26 giugno agli European Games: ci saranno le finali della canoa nelle specialità olimpiche su 500 e 1000 metri, altri titoli verranno assegnati nell’arco femminile ed il tiro a segno. Arriveranno anche i primi ori nella lotta, infine il tennistavolo assegnerà i due titoli nei singolari e ben sei pass olimpici. La manifestazione sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport 205 ed in diretta ...

Medagliere European Games 2019 : cinque ori per l’Italia - azzurri quinti! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Badminton - European Games 2019 : ancora tre sconfitte per gli azzurri a Minsk : Resta ancora priva di vittorie l’avventura degli azzurri del Badminton agli European Games di Minsk: oggi infatti sono ancora arrivate tre sconfitte nelle fasi a gironi dei diversi tornei. L’Italia è presente con cinque atleti in tre dei cinque tabelloni, ma in tutte le gare odierne i nostri rappresentanti sono usciti sconfitti, sempre in due partite. Nel Girone E del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dalla testa di ...

Tennistavolo - European Games 2019 : nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja Petrissa e Patrick Franziska : Primo titolo assegnato oggi per quanto concerne il Tennistavolo agli European Games di Minsk: nel doppio misto si aggiudicano oro, titolo e, soprattutto, pass olimpico i tedeschi Patrick Franziska e Solja Petrissa, che spazzano via i malcapitati romeni Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, che si mettono comunque al collo l’argento, dopo essere stati spazzati via con un triplice 11-4 che non lascia dubbi. Nella finale per il bronzo vince la ...

Atletica - European Games 2019 : conclusi i quarti - delineate le semifinaliste. Avanza l’Italia! : Con i quarti odierni si sono andate a delineare le 12 semifinaliste che domani si daranno battaglia nell’Atletica per centrare uno dei sei posti nella finale che venerdì assegnerà le medaglie agli European Games di Minsk. Dopo le qualifiche di domenica, che avevano assegnato anche le medaglie individuali, erano già al penultimo atto Germania, Russia, Francia, Repubblica Ceca, Bielorussia ed Ucraina. Nel primo quarto di finale odierno ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : Italia quarta nella prova di gruppo - vince la Russia : A Minsk (BieloRussia) si sono concluse le gare di Ginnastica aerobica valide per gli European Games 2019, compeetizione multisportiva giunta alla sua seconda edizione. Oggi è andata in scena la prova di gruppo dopo che ieri Michela Castoldi e Davide Donati avevano vinto tra le coppie miste, la Russia è riuscita a trionfare con 22.259 punti battendo in volata la Bulgaria (22.186) e la Romania (22.083). L’Italia sperava di conquistare una ...

European Games di Minsk – Tiro con l’Arco - Andreoli e Boari agli ottavi dell’individuale femminile : La prima giornata di scontri individuali femminili dei Giochi Europei di Minsk promuove a pieni voti Tatiana Andreoli e Lucilla Boari che volano agli ottavi di finale Due azzurre dell’Arco olimpico avanzano nel tabellone della gara individuale ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia sono Lucilla Boari e Tatiana Andreoli ad accedere agli ottavi, proprio come ieri avevano fatto al maschile Mauro Nespoli e David Pasqualucci. Fuori ai ...

Lotta - European Games 2019 : Gigi Davidovi eliminato nei 57 kg - domani in gara Da Col e Mansour : Sono cominciati quest’oggi a Minsk (Bielorussia) gli European Games 2019 della Lotta, con una prima giornata di gare dedicata alle eliminatorie delle prime quattro categorie di peso dello stile libero maschile: 57, 74, 86 e 125 kg. Per l’Italia l’unico atleta impegnato nel day-1, Gigi Davidovi, è subito uscito di scena al primo turno dei 57 kg uscendo sconfitto per 3-2 nella sfida contro il macedone Vladimir Egorov, bronzo ai ...

Beach soccer - European Games 2019 : Ucraina-Italia 8-7 ai rigori. Inizia in salita il percorso degli azzurri : Inizia con una sconfitta ai rigori il cammino dell’Italia del Beach soccer agli European Games: a Minsk gli azzurri cedono per 8-7 all’Ucraina, dopo che regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 4-4. Nel primo tempo gara molto tattica e chiusa, con pochi tiri in porta da una parte e dall’altra, Per sbloccare la contesa serve il rigore di Corosiniti che va in gol dopo 10’40”. Anche nella seconda frazione ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Serra sul podio nella boxe! Italia in semifinale nell’Atletica! Beach soccer : l’Italia cede all’Ucraina agli shoot out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 18.36 BOXE – E’ MEDagliA PER L’Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l’azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l’Italia seconda ad ...

European Games di Minsk – Fofana brilla nei 110HS - la staffetta azzurra stacca il pass per la semifinale : Bene l’ostacolista azzurro e la staffetta dei ‘cacciatori’, riuscita a staccare il pass per la semifinale Hassane Fofana e la staffetta “The Hunt” trascinano gli azzurri alla semifinale degli European Games di Minsk. L’ostacolista azzurro eguaglia il primato personale con 13.44 (-0.3) durante il turno di ripescaggio dei Giochi Europei e vince il match odierno dopo l’oro conquistato domenica nella sua specialità. Per il ...

Canoa velocità - European Games 2019 : il K4 500 maschile va in finale! Lotterà per il decimo posto Giulio Dressino nel K1 1000 : Conclusa la prima giornata di gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk: nella sessione pomeridiana dedicata alle semifinali delle specialità olimpiche sui 500 e sui 1000 metri vede un altro equipaggio dell’Italia qualificarsi alle finali, dopo i tre che ci erano riusciti al mattino. Nel K4 500 maschile Luca Beccaro, Samuele Burgo, Nicola Ripamonti e Giulio Dressino strappano l’ultimo pass per la finale chiudendo ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Mazzetti chiude il primo round al settimo posto nella pistola automatica. Chelli è 12° : Si sono chiuse le gare del Tiro a segno in questo lungo martedì 25 giugno a Minsk, dove sono in corso gli European Games 2019. Nel primo round delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25m, sono quindi arrivati i risultati dopo i primi 300 colpi. A comandare la classifica è il titolatissimo tedesco Christian Reitz che, con lo score di 295 punti, si è messo alle spalle l’atleta della Repubblica Ceca Martin Strnad, secondo un ...

Atletica - European Games 2019 : l’Italia vince il ripescaggio e accede alle semifinali - Fofana 13.44 tra gli ostacoli : L’Italia dell’Atletica leggera si è qualificata alle semifinali degli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia) e che tiene a battesimo il rivoluzionario format Dinamic New Athletics. Gli azzurri erano impegnati nel turno di ripescaggio e sono riusciti a vincere il proprio raggruppamento staccando così il pass per la gara di domani dove cercheranno l’accesso all’atto ...