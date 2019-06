Emmanuel Macron | il richiamo della Corte dei Conti | Francia | il debito

Matteo Salvini il leader italiano più amato in Francia : il sondaggio che fa sussultare Emmanuel Macron : Che schiaffo, per Emmanuel Macron. Un sondaggio condotto in Francia, infatti, rivela che Matteo Salvini è il leader politico più amato dai transalpini. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno in Francia, rilanciata dal sito tpi.it e condivisa da Salvini su Twitter, il quale

Angela Merkel irritata da Emmanuel Macron per le nomine Ue; rapporti al minimo storico tra Francia e Germania : Angela Merkel non ha gradito come si è risolto l'incontro per le nomine europee. In particolare la cancelliera tedesca è molto irritata dal comportamento di Emmanuel Macron. Tra i due i rapporti sono al minimo storico delle relazioni, da sempre forti, tra Francia e Germania. La Merkel - raccontano f

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Emmanuel Macron potrà decidere il successore di Mario Draghi alla Banca centrale europea : Tutto è nelle mani di Emmanuel Macron. Sarà infatti il presidente francese - spiega Il Fatto Quotidiano - a decidere chi prenderà il posto di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea. Nonostante la sconfitta alle elezioni europee, la Francia non ha alternative a Macron e così i libe

Emmanuel Macron - il ministro dell'Interno : "Più respingimenti di immigrati". Svolta sovranista in Francia? : Una "Svolta sovranista" da parte di Emmanuel Macron. Si apprende infatti che la Francia non esclude l’introduzione di un sistema di quote per regolare il flusso di migranti. Lo ha anticipato il ministro degli interni Christophe Castaner, in una intervista al Journal du Dimanche, precisando che non s

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

Emmanuel Macron - endorsement alla Merkel : “Se si candida - la appoggio”. Ma è tattica per ostacolare Manfred Weber : “Se si candidasse, io la appoggerei”. Mentre in Europa sono in corso le trattative per trovare un nome condiviso per la presidenza della Commissione europea, il presidente francese, Emmanuel Macron, mattatore dei colloqui tra i capi di Stato e di governo post elezioni europee, rivela che se Angela Merkel desse la sua disponibilità per il top job di Bruxelles, lui la voterebbe in Consiglio. Le parole pronunciate dal capo ...

Emmanuel Macron - patto in Europa per far fuori il galletto francese? : Alla Commissione europea sono convinti di aver vinto. Il portavoce di Juncker, il greco Margaritis Schinas, lo ha detto senza giri di parole: «Contrariamente alle profezie delle cassandre, sono i pro-europei che hanno vinto». A far gioire i fan della bandiera blu stellata è il risultato dell' Alde,

Lione - pacco bomba in centro : esplosione - ci sono feriti. Emmanuel Macron : "È un attacco" : pacco bomba nel centro di Lione, in Francia. Il primo bilancio dell'esplosione avvenuta questo pomeriggio è di 8 feriti lievi, come sottolineato dalla Prefettura della città secondo il sito del giornale Lyon Capitale. Sempre secondo la stessa fonte, le vittime sarebbero ferite nella parte bassa del

Marine Le Pen ospite di Matteo Salvini attacca Emmanuel Macron : "Un re bambino" : Marine Le Pen, ospite a Milano per il comizio in Duomo di Matteo Salvini dice: "Sono contenta di essere a questa magnifica manifestazione". La Le Pen risponde anche a Emmanuel Macron "il re bambino". "Con i nostri alleati, abbiamo dato al popolo la possibilità di riorientare profondamente la costruz

Bomba di Sangiuliano in diretta : il Tg2 svela l'ultima porcata di Emmanuel Macron : cosa ci vuole rubare : "Genio francese" dice il giornalista del tg francese France 2 riferendosi a Leonardo Da Vinci, morto sì in Francia ma come ben sappiamo italianissimo. Nel servizio andato in onda Oltralpe, come svela il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, Da Vinci italiano non è. Come evidentemente non è un'opera it