ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Alessandro Zoppo L’attrice, grande ammiratrice, è caduta malamente mentre assisteva ala Wembley: ora sono a rischio le riprese del film “Cruella”, il prequel de “La carica dei 101” L’attesissima reunionha mietuto una vittima illustre:. L’attrice era a Wembley per assistere almitiche, la band britannica tutta al femminile che ha segnato la scena pop degli anni Novanta. Emozionata e scatenata per l’ultima tappa delloworld Tour, la star Premio Oscar per La La Land ha pagato a caro prezzo questo entusiasmo: durante il live,è caduta malamente dalle spalle di un amico. Come riportato dal Sun, l’incidente le è costato la rottura di una. Ora lapotrebbe essere costretta a rimandare l’inizioriprese di Cruella, il prequel del classico Disney La carica dei 101, nel quale l’attrice ...

Mohamed7Gehad : Emma stone ?? - paolacars : Emma Stone si rompe una spalla al concerto delle Spice Girls e mette a rischio l’inizio del film «Cruella» - msultracheese : A tanto così ?? da mettere la sua stylist nella mia 'lista nera delle stylist' insieme a quelle di Emma Stone, Alici… -