ilfogliettone

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Momenti di paura perche ora potrebbe essere costretta a rimandare l'inizioriprese di 'Cruella', il prequel Disney de 'La carica dei 101' dove l'attrice interpreta il ruolo di Crudelia De Mon e che erano previste in estate a Londra. L'attrice, secondo quanto riporta il Sun è caduta malamente dalle spalle di un amico mentre assisteva ala Wembley, di cui è fan da sempre."Onizialmentepensava si trattasse di una semplice botta - ha detto l'anonimo - ma adesso ha scoperto che laè rotta". Il medico avrebbe prescritto al premio Oscar due mesi di riposo e le avrebbe consigliato di indossare un tutore. "si era trasferita nel Regno Unito per l'estate, così da potersi dedicare anima e corpo al film - ha spiegato ancora l'informatore - e ora è affranta dalla gravità dell'infortunio, perché deve essere in ottime condizioni fisiche ...

ilfogliettone : Emma Stone si rompe una spalla al concerto delle Spice Girls - - Thanksblahblah : RT @GirlsLover69_: Emma Stone in 2012 - Thanksblahblah : RT @GirlsLover69_: Emma Stone ?? -