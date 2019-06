Emma Marrone in clinica | posta una foto dal lettino Cosa è successo alla cantante

caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) È un periodo di grandi cambiamenti, questo, per. Solo un paio di settimane fa aveva annunciato la sua decisione di allontanarsi per un po’ dal mondo della musica per intraprendere la strada della recitazione. Ne avevamo parlato qui e effetti in questo ultimo periodo è impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino.infatti ha accettato la prodel regista romano di rivestire i panni di una una donna incinta nella pellicola cinematografica ‘I Migliori Anni’. In una recentissima intervista il regista ha affermato che lapugliese è un’attrice mancata e che le sta dando molte soddisfazioni. Ma non è la sola: nel cast anche grandissimi professionisti come: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. A quanto pare il film uscirà in tutte le sale a partire dal 13 febbraio 2020. Ma non è l’unica notizia relativa alle ...

