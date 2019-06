Emily Ratajkowski super sexy anche vestita! Il suo look anni Settanta

(Di mercoledì 26 giugno 2019) In undall'appeal futuristico che tanto sarebbe piaciuto a Roger Vadim per la sua Jane Fonda, la splendida top model americana posa in Costa Azzurra per una serie di ritrattiche mettono in evidenza il suo seno proprompente e i seducenti occhi da cerbiatta. Décolleté esplosivo perche su Instagram ha postato una serie di ritratti scattati in Costa Azzurra con unche fa impazzire i follower. In poche ore ha subito raccolto migliaia di visualizzazioni e like, incantando i suoi fan che, pur abituati a vederlahot con il corpo appena coperto da qualche centimetro di stoffa, come quando indossa i suoi famosissimi bikini che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, dimostrano di apprezzare la bellavestita purché ciò che per loro conta sia ben valorizzato.E non si può dire che quest’abitino non assolva alla sua missione, anzi! Il colore così caldo, un bell’arancione saturo tanto di moda nella decade della disco music, è perfetto per esaltare la sua carnagione ambrata, appena baciata dal sole, con un’abbronzatura lievemente accennata che rende la già splendida top model ancora più bella e sensuale.