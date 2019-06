Elena Morali dedica social a Scintilla per l’anniversario

(Di mercoledì 26 giugno 2019)e il fidanzato Gianluca Fubelli, in arte, festeggiano cinque anni d’amore. Lagliun romantico post dal suo account “Instagram” e lui risponde scherzosamente. “Non me lo potevi dire di persona”.ha condiviso una foto che li vede romanticamente abbracciati sulla spiaggia, seguita dalla didascalia: “5 anni di te di me di NOI. Più di 5 … ma in fondo non abbiamo mai avuto una data precisa per tua fortuna non ci è mai importato il tempo ma sempre e solo la qualità del Nostro tempo insieme. Mi sembra di conoscerti da sempre e di trovare una completezza d’animo quando sei accanto a me. Grazie per avermi insegnato a Ridere di gusto anche davanti alle situazioni più difficili. Ti amo”. Il messaggio è stato recapitato la diretto interessato che ha risposto in maniera divertente: “La privacyyyyy.Non potevi dirmelo di persona”.