E3 2019 : eFootball PES 2020 - prova : Con una mossa a sorpresa Pro Evolution Soccer cambia nome e abbraccia in maniera definitiva gli esport. Da questo momento in poi il nome della serie è diventato eFootball PES 2020, in modo da sottolineare lo sforzo di Konami e eFootball.pro, la società che fa capo al capitano del Barcellona Gerard Piqué, nel provare ad imporre la simulazione calcistica nell'universo degli sport elettronici. Sforzi che speriamo vengano coronati con un successo ...

Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES. Impreziosita dall’immagine dell’attaccante e superstar mondiale del Barcellona: Lionel Messi, l’edizione standard di PES 2020 è da oggi disponibile per la prenotazione nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC ...