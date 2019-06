Effetto Olimpiadi sugli hotel

ilsole24ore

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il mercato immobiliare alberghiero, già in espansione, si prepara ad accelerare: Milano, dopo l'assegnazione delle Olipiadi invernali 2026 insieme con Cortina, sarà interessata da una massiccia fase di investimenti...

S_A_T_M : RT @GPS_SPINATO: Principio d'incendio in stazione: M1 ferma, caos metropolitana in orario di punta Effetto farfalla. #news dalle #Olimpi… - MarceVann : RT @GPS_SPINATO: Principio d'incendio in stazione: M1 ferma, caos metropolitana in orario di punta Effetto farfalla. #news dalle #Olimpi… - GPS_SPINATO : Principio d'incendio in stazione: M1 ferma, caos metropolitana in orario di punta Effetto farfalla. #news dalle… -