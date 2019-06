Economia 4 0 | investimenti | innovazione e trasformazione digitale

leggioggi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Tutte le nuove soluzioni tecnologiche, come il mobile, il cloud computing, la big data analytics, la digitalizzazione della produzione e le tecnologie di collaborazione, offrono una nuova gamma di opportunità per i servizi alle imprese nell’della conoscenza, la cosiddetta4.0. La digitalizzazione della produzione trasforma l’intera industria manifatturiera, consentendo anche opportunità per la ri-localizzazione, o reshoring, di fasi produttive o di un intero settore. Per questo è fondamentale il riposizionamento verso produzioni avanzate e di qualità, per le quali sono importanti l’tecnologica, il legame con il territorio e il controllo dell’intero ciclo produttivo. Adottare quanto più velocemente e bene le tecnologie digitali sarà un fattore determinante per le aziende europee che consentirà di favorire la crescita nei prossimi anni e ...

