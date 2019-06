ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Torna per il sesto anno il festival, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera,è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (si svolge a Padova dal 25 al 29 giugno). Nella prima giornata si è parlato di “terra salvata dalla terra”, ovvero come l’agricoltura 4.0 è in grado di stoccare tutta la CO2 in eccesso sul pianeta per farne di nuovo carbonio, facendo rinascere la fertilità dei suoli. La giornata è poi proseguita con un focus sulle energie rinnovabili, spiegando come tutte le rinnovabili sono più sane e più belle di tralicci, ripetitori, ...

Cascavel47 : Ecofuturo 2019, Elly Schlein: “Transizione ecologica sfida globale. Necessario ripensamento del sistema economico”… - Commercio_Etico : A EcoFuturo 2019 si parla di salute -