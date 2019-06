EcoFuturo 2019 | a Padova dal 25 al 29 giugno

EcoFuturo 2019 - ho partecipato al festival a Padova sperando in un rilancio sostenibile : Si sta svolgendo, in questi giorni, il festival Ecofuturo 2019 , in quel di Padova . La manifestazione è immersa in un bellissimo parco, il Fenice Green Energy Park, dove si trovano esempi di installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo magnifico contesto, dove i giovani possono toccare con mano le nuove tecnologie dedicate agli impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa, il festival di Ecofuturo 2019 , ...

EcoFuturo 2019 - Elly Schlein : “Transizione ecologica sfida globale. Necessario ripensamento del sistema economico” : Torna per il sesto anno il festival Ecofuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, Ecofuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...