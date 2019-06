È stato arrestato un diciottenne per l' omicidio del pittore romano Umberto Ranieri

agi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un ragazzo di 18 anni èfermato questa mattina dai carabinieri della stazione Casilina per l'del, 55 anni, avvenuto lo scorso 17 marzo a Largo Preneste, periferia della Capitale. L'uomo fu aggredito e ucciso dopo aver invitato un gruppo di giovani a non sporcare la piazza. E' un ragazzo di origine tunisina il 18enne fermato dai carabinieri per l'di. Il giovane, secondo quanto si apprende, non ha precedenti penali. Al momento dell'aggressione, assieme al 18enne c'erano anche due ragazze, una di origine kosovara e l'altra romena. La loro posizione è al vaglio della magistratura. L'individuazione del 18enne J.M.A. per la morte di, in arte Nniet Brovdi, è frutto di una attività investigativa che, coordinata dalla procura e caratterizzata da pochi elementi indiziari acquisiti dalle testimonianze di alcuni ...

