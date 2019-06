Droga | Lorenzo Fontana | in un anno investiti 7 milioni nella prevenzione

liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) "In quest'di lavoro abbiamo investito settedi euro per ladall'uso di droghe, 3per progetti nelle scuole, 2,2per il sostegno alle comunità terapeutiche, abbiamo stretto accordi con le forze dell'ordine e aderito alle reti internazionali di cooperazione all

Libero_official : L'impegno del ministro Lorenzo Fontana contro la droga: il video che lo racconta -