Doppia sorpresa per l’uscita del Samsung Galaxy Fold | pieghevole in veste 4G e 5G

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ilè ad un passo, questa volta davvero. Un paio di passaggi ci indicano che il lancio commerciale dello smartphonesarà questione di qualche settimana ma non di più. La distribuzione dovrebbe anche caratterizzarsi per una gradita, ossia il lancio di due modelli diversi per il nuovo device. Secondo quanto riportato da SmartPrice,com , il5G ha ricevuto la certificazione EMC lo scorso 3 giugno. Il modello con supporto alla rete ultra-veloce, finora poco menzionato, è dunque prossimo alla sua vendita. Proprio il documento EFC è servito a dimostrare come il device non sia portatore di emissioni elettromagnetiche tali da interferire con altri impianti e comunque pure pericolose. Ancora prima del passaggio specifico per il5G, un ulteriore certificazione (questa volta la ben nota FCC) ha riguardato invece ...

