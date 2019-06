Distesi in mezzo alla strada di sera a fare flessioni | un' altra follia social

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Claudio Carollo Un gruppo di ragazzini ha rischiato la vita per rispondere a una sfida sui: sdraiati sulla provinciale ditra le macchineincarreggiata, asu unaprovinciale, di. È stata la trovata di un gruppo di ragazzini a Ceparana, in provincia di La Spezia, che ha rischiato la vita per rispondere a una sfida lanciata sui, uno dei cosiddetti “challenge” che rimbalzano in rete dagli esiti potenzialmente letali. Incuranti di venire investiti dalle auto di passaggio, una quindicina di adolescenti di non più di 15 anni si sono piazzati sulle strisce pedonali perdei piegamenti e poi pubblicare il video della prova di coraggio come vanto sui. Per fortuna gli automobilisti che nel buio si sono trovati davanti la scena sono riusciti a schivarli o a frenare in tempo, evitando così ...

