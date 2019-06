Diretta Egitto DR Cogno | risultato 0-0 | diretta streaming DAZN | traversa Tisserand!

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Elmohamady la sblocca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ SALAAAAAAAAH! Missile a giro su punizione, Matampi si immola con una parata celestiale. Egitto a un passo dal raddoppio. 29′ TREZEGUEEEEEEET! PERCUSSIONE MAESTOSAAAAA! Assolo da centrocampo, arriva al limite dell’area e Pope lo tira giù rimendiando un sacrosanto cartellino giallo. Ora una punizione interessante. 27′ Ora la partita è cambiata, l’Egitto sta ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Salah si divora un gol - traversa dei Leopardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ I Leopardi ora sono schiacciati ma giocano comunque con disinvoltura e si fanno apprezzare per un buon palleggio. 20′ Mohsen è lasciato troppo solo, Salah sta toccando pochi palloni, Trezeguet non incide. Non è il migliore Egitto. 18′ I padroni di casa cercano il lancio lungo ma vanno fuori misura. 16′ I Faraoni manovrano a centrocampo, sembrano essersi ripresi dopo ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Faraoni a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 FORMAZIONE RD Congo (4-3-3): Matampi; Mpeko, Muzinga, Nekadio, Tisserand; Mputu, Moke, Bokadi; Bolingi, Maghoma, Bakambu. 21.38 FORMAZIONE EGITTO (4-2-3-1: El Shenawy; Hegazy, Alaa, Ashraf, Elhohamady; Hamed, Elneny; Trezeguet, Salah, Said; Mohsen. 21.36 Ricordiamo i soprannomi delle due squadre: Faraoni per l’Egitto, Leopardi per l’Ugana. 21.34 Entrambe le squadre hanno ...

LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : equilibrio in Egitto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Ennesima giocata di Billiat che ha servito Munetsi davanti alla porta: parata pazzesca del #1 dell’Uganda. 69′ CLAMOROSO SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ONYANGO! 66′ Dentro Munetsi, fuori Kamusoko tra i Guerrieri. 64′ Fuori Chawapiwa, fuori Rusike. 63′ Scontro testa e testa tra Phiri e Okwi. 62′ Dentro Lwanga, fuori Azira nell’Uganda. 61′ ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : i Faraoni per la qualificazione contro i Leopardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Probabili formazioni Egitto-RD Congo Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Egitto-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la Coppa d’Africa 2019. I Faraoni vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale dopo aver sconfitto lo Zimbabwe all’esordio con qualche sofferenza di troppo, i padroni di casa vogliono regalare grandi soddisfazioni ...

Diretta/ Egitto Tanzania - risultato 0-0 - streaming video e tv : ammoniti Ashraf e Mao : Diretta Egitto Tanzania streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Alessandria, in preparazione alla Coppa d'Africa 2019.

Diretta/ Egitto Tanzania - risultato 0-0 - streaming video e tv : ammoniti Ashraf e Mao : Diretta Egitto Tanzania streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Alessandria, in preparazione alla Coppa d'Africa 2019.

Diretta/ Egitto Tanzania - risultato 0-0 - streaming video e tv : ci prova Warda : DIRETTA Egitto Tanzania streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Alessandria, in preparazione alla Coppa d'Africa 2019.