Dichiarazioni Iva | al via le lettere di compliance AdE | c' è tempo fino al 30 luglio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 25 giugno 2019 il Provvedimento n° 216422/2019 rubricato "Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato". Con questo provvedimento si dà il via all'invio al domicilio fiscale di molti contribuenti italiani delledida parte dell'amministrazione finanziaria. Le motivazioni dell'invio delleCome viene indicato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria utilizza i dati derivanti dalla trasmissione delle fatture emesse da imprese, professionisti e lavoratori autonomi per verificare l'eventuale mancato invio della Dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2018. Con l'utilizzo dello stesso set di informazioni viene ...

