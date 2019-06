Dia, sequestrati 2mln alla 'ndrangheta

La 'emiliana era riuscita a truffare il ministero dell'Economia per oltre due milioni di euro. Per questo la Dia di Bologna,coordinata dal procuratore Amato e dal sostituto Beatrice Ronchi, ha sequestrato un patrimonio tra beni mobili e immobili di oltrericonducibile ad alcuni affiliaticosca "Grande Aracri" di Cutro.Con la complicità di un avvocato napoletano, in forza di una sentenza falsificata,il Ministero è stato indotto a pagare ia favore di una società legata ad affiliati ndranghetisti(Di mercoledì 26 giugno 2019)