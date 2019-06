Devo entrare in acque italiane | così la Sea watch ha forzato il blocco

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Chiara Sarra  La Seaforza il: "Siamo entrati in" Sea, il Pd fa la passerella: "staffetta" dem a Lampedusa Ecco chi è la "capitana" della Sea​videoSalvini: "Non scenderanno"Il messaggio della "capitana" alla Capitaneria di Lampedusa: "Virerò la barca". E la mancata autorizzazione non la ferma "Buonasera, la informo chenelleterritoriali". Con queste parole Carola Rackete, la "capitana" al comando della Sea3 ha annunciato che avrebbeildopo 14 giorni al lagrgo delle coste di Lampedusa. La conversazione tra l'imbarcazione olandese della ong tedesca e la Capitaneria di porto di Lampedusa è stata riportata da SkyTg24. "Se il vostro stato di necessità è... non posso più garantire lo stato delle persone", dice la 31enne, "...

VirgilioVazzari : “Devo entrare in acque italiane”, così la SeaWatch ha svelato il piano - Rodolfo22455857 : @ValeVenom13 Dove devo entrare vale??? - DaitarnTR3 : @OttavioMiola Una barca, secondo me, che aspetta 14 gg al confine italiano, per entrare per forza in italia, lo dev… -