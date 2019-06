Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia | anche se a

Demi Lovato sta lavorando al nuovo album che racconta la sua “versione della storia” - ma non uscirà presto : Dopo la firma del contratto col nuovo manager Scooter Braun, Demi Lovato sta lavorando al nuovo album di inediti e annuncia che sarà un lavoro molto personale e onesto. Reduce dell'anno più difficile della sua vita, dopo essere finita in rianimazione per un'overdose ad un party la scorsa estate e aver affrontato una riabilitazione di 3 mesi, la popstar è tornata in studio per incidere il successore di Tell Me You Love Me, album del 2016 ...

Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato : OPS! The post Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

È ufficiale : Demi Lovato è tornata in studio di registrazione : Sìììììì The post È ufficiale: Demi Lovato è tornata in studio di registrazione appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato è una sorella maggiore orgogliosa al diploma di Madison De La Garza : <3 The post Demi Lovato è una sorella maggiore orgogliosa al diploma di Madison De La Garza appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Demi Lovato prende forma in studio con Blush e produttori da Grammy : Manca ancora un annuncio ufficiale, ma tutto lascia presupporre che siano iniziati i lavori per il nuovo album di Demi Lovato: dopo l'anno più difficile della sua vita, la popstar è tornata in studio insieme a produttori e compositori per realizzare brani inediti che confluiranno nel suo prossimo disco. Il successore di Tell Me You Love Me - la cui promozione in tour fu interrotta la scorsa estate per il ricovero in rianimazione della ...

Demi Lovato ha raccontato qualcosa a Christina Aguilera che la fa “andare avanti nei giorni peggiori” : Ecco l'aneddoto condiviso dalla cantante The post Demi Lovato ha raccontato qualcosa a Christina Aguilera che la fa “andare avanti nei giorni peggiori” appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato è andata a vedere il primo concerto di Christina Aguilera a Las Vegas ed era felicissima : <3 The post Demi Lovato è andata a vedere il primo concerto di Christina Aguilera a Las Vegas ed era felicissima appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato - Selena Gomez e Ariana Grande : Una frase della nuova canzone "Cattitude" The post Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato, Selena Gomez e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato ha già visto “Rocketman” e ha scritto un bellissimo messaggio per Elton John : <3 The post Demi Lovato ha già visto “Rocketman” e ha scritto un bellissimo messaggio per Elton John appeared first on News Mtv Italia.

Il ritorno di Demi Lovato : "Ecco come il jiu-jitsu mi ha reso forte" - : Novella Toloni La popstar americana, dopo il recente ricovero in rehab e la scomparsa dalla scena musicale, è tornata più grintosa che mai. Lo dimostrano l'arrivo del nuovo manager e la riscoperta di se stessa grazie al jiu jitsu Demi Lovato sta vivendo il suo momento di rinascita, sia personale sia professionale. A pochi mesi di distanza dal ricovero d’urgenza in rehab, per abuso di alcool e droga, e dopo l’assenza prolungata dalla ...

Demi Lovato : una riflessione sui suoi “momenti più bui” nell’ultimo post su Instagram : Stay strong, Demi The post Demi Lovato: una riflessione sui suoi “momenti più bui” nell’ultimo post su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

La rinascita di Demi Lovato! Lo scatto sexy da Bora Bora : Solo qualche mese fa Demi Lovato è stata ricoverata in una clinica riabilitativa per abuso di droga e alcol. È stata per molto tempo lontano dalle scene e sono state rare le volte in cui la pop star ha rivelato alla stampa cosa successo durante la sua corsa in ospedale. Ma ora il periodo buio della Lovato sembra essere un lontano ricordo. --Come si nota da un paio di foto pubblicate su i suoi profili social, la cantante è tornata in forma ...

Demi Lovato firma col nuovo manager - lo stesso di Justin Bieber e Ariana Grande : a quando il nuovo album? : Dopo l'anno più difficile della sua vita, che l'ha vista in rianimazione e poi in terapia riabilitativa dopo un'overdose lo scorso luglio, Demi Lovato firma col nuovo manager Scooter Braun e conferma di essere pronta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera discografica. Le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane hanno trovato conferma in una foto pubblicata dalla stessa Demi Lovato accanto a Braun, accompagnata ...

Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber : aka Scooter Braun The post Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber appeared first on News Mtv Italia.