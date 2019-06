De Lellis e Rodriguez | la frecciatina | Antonella Fiordelisi ancora contro Cecilia

Cecilia Rodriguez accuse pesanti a Giulia De Lellis e Andrea Iannone : La showgirl Cecilia Rodriguez dice la sua opinone riguardo la nuova coppia formata da Andrea Iannone e la De Lellis e che conosce bene entrambi. Andrea Iannone è stato per qualche tempo con Belen Rodriguez e ora Cecilia non usa parole al miele verso Iannone. Intervistata dal settimanale “Chi” insieme al fidanzato Ignazio Moser, la Rodriguez non ha risparmiato critiche verso la coppia, mostrando anche un certo astio. «Nelle interviste tutti ...

Cecilia Rodriguez... frecciatina a Giulia De Lellis e Iannone : Ormai è ufficiale Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono ormai una coppia e lo hanno reso noto, di fatto, sui social. Cecilia Rodriguez, che conosce bene entrambi, non le ha però mandate a dire alla coppia. Andrea Iannone è stato per qualche tempo con Belen Rodriguez e ora Cecilia non usa parole al miele verso Iannone. Intervistata dal settimanale “Chi” insieme al fidanzato Ignazio Moser, la Rodriguez non ha risparmiato critiche verso la coppia, ...

Cecilia Rodriguez : Giulia De Lellis e Andrea Iannone... Perfetti insieme! : Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua: così la fidanzata di Ignazio Moser ha commentato la storia appena nata tra la De Lellis (che fece con lei il GF Vip) e l'ex "cognato" Iannone. Chechu parla anche del ritorno di fiamma tra la sorella Belen e De Martino. Chechu conosce bene entrambi, dal momento che ha partecipato con Giulia al GF Vip, mentre il pilota è stato a lungo compagno di sua sorella Belen. Il giudizio sui neofidanzati è a dir ...

Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… : Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari... L'articolo Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis - Cecilia Rodriguez sbotta : “Nessuno dice la verità” : Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua: la stoccata a Giulia De Lellis Giulia De Lellis ha finalmente trovato l’amore al fianco di Andrea. No, non Damante, ma Andrea Iannone. La notizia, come prevedibile, ha rapidamente fatto il giro del web scatenando pareri contrastanti riguardo questa nuova coppia. Cecilia Rodriguez, che aveva instaurato uno splendido rapporto di amicizia con l’ex fidanzata di Andrea Damante, sulle pagine del ...

Cecilia Rodriguez sulla coppia De Lellis-Iannone : 'Stessa altezza - un metro e una banana' : Che Cecilia Rodriguez non approvasse particolarmente l'idillio che è nato di recente tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, lo si era percepito dalla freddezza che ha mostrato davanti alle telecamere quando ad un evento le è stato chiesto di commentare la neo coppia. Il settimanale Chi ha punzecchiato l'argentina su questo argomento, ottenendo da lei una risposta che non è altro che una frecciatina velenosa ai suoi due ex amici: secondo la ...

Cecilia Rodriguez : frecciatina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone : Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari social network. Tra i vari commenti ha […] L'articolo Cecilia Rodriguez: frecciatina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez : "Giulia De Lellis - Andrea Iannone? Alti 'un metro e una banana' - sono perfetti insieme" : Cecilia Rodriguez, a ruota libera, in un'intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha espresso la propria felicità per la ritrovata armonia di coppia di Belen e del marito Stefano De Martino. La modella argentina, senza mezzi termini, ha commentato lìunione Giulia De Lellis (ex di Andrea Damante ed Irama) e Andrea Iannone (ex della sorella e migliore amico del fratello Jeremias), andandoci giù, in maniera ...

Giulia De Lellis supportava la coppia Andrea Iannone e Belen Rodriguez : Giulia De Lellis, all'incirca un anno fa, commentava una foto che immortalava Andrea Iannone insieme alla sua ormai ex fiamma, Belen Rodriguez. Sui principali giornali di gossip e siti d'informazione, è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis e Andrea Iannone protagonisti di una nuova love-story. Il flirt tra i due giovani sarebbe confermato da un gesto del pilota di Moto GP, che ha condiviso su Instagram ...

Giulia De Lellis 'fan' di Belen Rodriguez e Iannone : commento ad una foto di un anno fa : Giulia De Lellis e Andrea Iannone un anno dopo: come dimostra lo screenshot che alcuni siti di gossip stanno mostrando in queste ore, l'influencer teneva d'occhio il motociclista già nell'estate del 2018. Prima di diventare la nuova compagna del pilota Aprilia, la romana era tra quelli che sostenevano la sua chiacchierata storia d'amore con Belen Rodriguez: su Instagram, infatti, alcuni hanno scovato il commento della 23enne ad una foto dell'ex ...

L'ex di Belen Rodriguez pubblica la prima foto con Giulia De Lellis : Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono pronti per essere la coppia più chiacchierata dell'estate, nonostante i due continuino a negare di avere una liaison. Dopo i vari indizi sui social, il pilota della MotoGp ha pubblicato la prima foto di 'famiglia' con la sua Giulietta. Nei giorni scorsi numerosi indizi hanno portato ad una conclusione: L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e L'ex fidanzato di Belen Rodriguez si stanno frequentando. Al ...

Gira le spalle e se ne va! Cecilia Rodriguez e la strana reazione a Giulia De Lellis e l'ex cognato Andrea Iannone : Cecilia Rodriguez, durante un'intervista, ha stupito per la reazione alla domanda circa la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la sorella di Belen non ha celato il suo fastidio. Negli ultimi giorni, nel mondo del gossip tiene banco la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Anche se i due non hanno confermato in maniera diretta il loro flirt, ci sono molte foto che testimoniano il loro avvicinamento. Il pilota ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - il gossip dell'anno : Belen Rodriguez dimenticata? : Dopo la fine della storia con Andrea Damante sembra proprio che Giulia De Lellis abbia trovato un nuovo amore. A farle voltare pagina sarebbe stato il campione di moto Gp e ex fidanzato di Belen Rodriguez Andrea Iannone. È il settimanale Spy il primo a parlare della passione che è esplosa tra il pil