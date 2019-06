Da Bergamo – Ancelotti vuole Zapata per il suo attacco | l’Atalanta spara il prezzo | i

forzazzurri

(Di mercoledì 26 giugno 2019)chiede. La valutazione dell’Atalanta L’edizione di oggi de Il Corriere discrive sulle ultime in casa Atalanta, su Duvanambito dal Napoli che sarebbe pronto ad un nuovo assalto: “Gli azzurri aspetteranno luglio per arrivare a Duvan, centravanti valutato oltre 50 milioni. Carlolo ha chiesto per il suo, sembra intenzionato a tornare allo schema dell’albero di Natale tanto caro nei suoi passati milanisti, pur sapendo di avere a disposizione il solo Milik come punta centrale. Per Duvan sarebbe un ritorno — e troverebbe, con ogni probabilità, il connazionale James Rodriguez — dopo essere stato ceduto per 18 milioni soltanto due stagioni fa. L’operazione non sarà semplice, servirà un’offerta convincente altrimentirimarrà a”. Leggi anche Radio Marte – De Paul-Napoli: solo se ...

