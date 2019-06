Cosa sono le fioriture algali e quali sono i rischi durante le vacanze estive

Cosa possono fare i normali utenti del web per difendersi online : Una delle grandi preoccupazioni di chi naviga online è come difendersi dai pericoli del web: basta un antivirus? Siamo costantemente controllati e monitorati? Periodicamente questi quesiti tornano a galla e nascono discussioni e dibattiti attorno ai concetti di privacy e sicurezza sul web. Effettivamente per un normale utente del web, con conoscenze informatiche base, può a volte essere difficile capire a quali pericoli andiamo incontro quando ...

Che Cosa sono le crisi isteriche e come si curano : Il termine isteria, nato nell’Ottocento in campo psichiatrico, veniva usato per indicare attacchi nevrotici molto intensi, che colpivano soprattutto le donne. Le crisi isteriche non si presentano in modo improvviso, ma sono precedute da campanelli di avvertimento ben precisi. Una crisi isterica in gravidanza, come succede alla protagonista di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, è un classico: ma vediamo da che cosa derivano le crisi ...

Gatti celebri sul web : chi sono e Cosa fanno : I Gatti celebri sul web spopolano sui social network, soprattutto su quelli più legati alle immagini, quindi Facebook e Instagram, ma non disdegnano nemmeno Twitter dove arrivano a “bombardare” chi vuole trasmettere odio e diffonderlo. Alcuni di questi Gatti social superstar hanno numeri di followers da far impallidire molti influencer. Li conoscete? Se non sapete ancora il loro nomi, eccoli. Forse qualcuno di essi vi riuscirà antipatico, ...

Temptation Island - dramma Andrea : "Cosa sono costretta a fargli" - la fidanzata lo umilia e lui crolla : Primo, tragico momento a Temptation Island 3. Il reality di Canale 5 vede tra i protagonisti Jessica e Andrea, coppia che avrebbe dovuto sposarsi in questi giorni ma che ha scelto invece di risolvere qualche problemino privato in tv, come ammesso dal conduttore Filippo Bisciglia. La loro avventura è

Giulia De Lellis pronta a querelare Chi - Parpiglia : 'I tribunali sono una Cosa seria' : Le foto che i paparazzi sono riusciti a fare a Giulia De Lellis e Andrea Iannone in vacanza sono al centro di una polemica a distanza che è nata tra la ragazza e chi lavora per la rivista che le ha pubblicate: Chi. Dopo che l'influencer ha usato Instagram per far sapere che denuncerà chi ha osato violare la sua privacy e quella delle sue nipotine, il giornalista Gabriele Parpiglia ci ha tenuto a consigliare alla giovane di godersi l'estate e non ...

Prime Day 2019 - arrivano le offerte Wow : Cosa sono e come approfittarne : Il Prime Day 2019 si avvicina, e si iniziano a scoprire le Prime indiscrezioni e novità dell'evento promozionale targato Amazon. Dopo la news sulla data, arriva la novità delle offerte Wow, promozioni esclusive e limitate da cogliere letteralmente al volo. Ecco cosa sapere sulle offerte Wow e su come approfittare delle promozioni durante il Prime Day 2019.-- --

Quali sono i carboidrati e a Cosa servono : C’è chi non vuole nemmeno sentirli pronunciare, per paura di ingrassare, ma i carboidrati non sono il diavolo, anzi, sono importantissimi per la nostra salute. sono dei macro-nutrienti fondamentali che troviamo in moltissimi cibi della nostra sana dieta mediterranea e non c’è motivo per cui averne paura. (altro…) The post Quali sono i carboidrati e a cosa servono appeared first on Idee Green.

Sali minerali : quali sono e a Cosa servono : In estate si parla spesso di Sali minerali ma di fatto sono molto importanti in tutte le stagioni visto che giocano un ruolo importante in numerosi processi vitali. Quando mancano, possono verificarsi dei problemi ed è quindi nostro dovere fare il pieno di queste sostanze per restare sani e in forma. Questo significa mangiare in modo regolare gli alimenti che li contengono, non c’è altra scelta, non c’è altra via per fare la scorta di Sali. ...

Tumore del colon-retto : Cosa lo fa sviluppare e quali sono gli stili di vita scorretti che lo favoriscono : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon–retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è ...

Superfood : Cosa sono - quali sono e benefici : Superfood: cosa sono, quali sono e benefici associati. L’elenco completo dei Superfoods e le opinioni delle istituzioni. (altro…) The post Superfood: cosa sono, quali sono e benefici appeared first on Idee Green.

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sono un professionista. Modulo e CR7? Ecco Cosa penso” : conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l’ex Chelsea è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo. Sarri è […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Sarri: “Sono un ...

Seconda prova Maturità scientifico : Cosa sono il condensatore e la regola della mano destra : Come risolvere il problema sulla circuitazione del campo magnetico uscito come traccia alla Seconda prova di mate-fisica allo scientifico della Maturità 2019? Secondo gli esperti, si può utilizzare la regola della mano destra per svolgere il problema che deve essere applicato all'uso pratico di un condensatore.Continua a leggere

Detrazioni figli a carico 2019 : Cosa sono - limiti di reddito - nucleo familiare : Le Detrazioni hanno lo scopo di abbattere le tasse che il contribuente deve pagare all’Erario: ne esistono di diversi tipi, ognuna determinata da uno scopo preciso, tra queste le Detrazioni figli a carico 2019. Le Detrazioni da lavoro dipendente ad esempio vengono riconosciute per il semplice fatto che il dipendente recandosi al lavoro sostiene delle spese, quali possono essere quelle per il trasporto pubblico o il carburante. La legge riconosce ...

I motorini - in Vietnam - sono una Cosa seria : Chi è stato in Vietnam lo sa: lo scenario urbano, da Hanoi a Ho Chi Minh, è costellato di scooter e motorini che sfrecciano da una parte all’altra delle città. La questione, al di là dei record che fanno del paese asiatico il più ricco di mezzi a due ruote, si è fatta piuttosto seria, tanto che nella capitale Hanoi – dove i motorini sarebbero circa 5 milioni su 7 milioni e mezzo di abitanti – è stato approvato un piano per eliminare ...