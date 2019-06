Cosa prevede il decreto sicurezza per il caso Sea Watch 

Sea Watch viola il divieto di entrare nelle acque italiane : ecco Cosa prevede la legge : Il governo italiano le aveva proibito di entrare nelle acque italiane, ma la Sea Watch dopo 14 giorni in mare viola li divieto e arriva in porto a Lampedusa. Un atto che fa scattare per la prima volta contro una ong le misure contenute nel decreto sicurezza bis fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, proprio per contrastare in modo più efficace l’attività delle navi umanitarie. Sono i primi due articoli, in particolare, ad ...

Il governo statunitense ha svelato Cosa prevede la parte economica del più ampio piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi : Il governo statunitense ha svelato sabato la parte economica dell’ambizioso piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi e di cui si è occupato per lo più Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump. Il piano

In pensione cinque anni prima : a chi è rivolto lo "scivolo" e Cosa prevede la nuova norma : La misura, contenuta in un emendamento al dl crescita, consente alle imprese con un organico superiore a mille unità di...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis : È prevista un’ulteriore criminalizzazione del soccorso in mare e una riforma del codice penale che introduce nuovi reati e aggravanti per la gestione dell’ordine pubblico. Leggi

Sblocca cantieri è legge ma serviranno 18 decreti attuativi. Cosa prevede la norma : L'aula della Camera ha approvato con 259 voti a favore e 75 voti contrari il dl Sblocca cantieri che ora diventa legge. serviranno comunque 18 decreti attuativi, ha fatto notare in aula Mauzio Lupi (Noi con l'Italia) perchè le norme diventino effettive. Hanno votato contro il Pd e Leu, si sono astenuti Fi, Fdi, Noi con l'Italia, i rappresentanti delle minoranze linguistiche del gruppo Misto. Nel suo passaggio a Montecitorio, il provvedimento ...

Cosa prevede il concorso salva-precari della scuola : Assunti a tempo indeterminato 24 mila e 250 professori delle secondarie con tre anni di servizio alle spalle. Per loro il ministero dell'Istruzione ha previsto un concorso straordinario. Questo il frutto dell'accordo tra governo e sindacati, che ieri sera hanno raggiunto un'intesa sulla nuova stabilizzazione di precari. Il Pas Il nodo dell'intesa, che diventerà un emendamento del disegno di legge Crescita e dovrà essere approvato in ...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis - approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora. "Nel contrasto ai trafficanti di esseri umani potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorendo allo strumento delle intercettazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita al Consiglio ...

Personale ATA - proroga contratto : Cosa prevede l’articolo 59? : La proroga del contratto per il Personale ATA è un diritto inalienabile. Tuttavia, esso deve prevedere alcuni requisiti ben specifici. Sembra scontato chiarire che stiamo parlando dei casi di supplenza, i cui contratti possono essere sì prorogati, ma a patto che esso sia stipulato di base fino al 30 giugno. Personale ATA, diritto di proroga: ecco un esempio Di recente, una lettrice di Orizzonte Scuola, la signora Patrizia, ha illustrato il suo ...

Delusione per il Huawei Mate 20 Pro - Cosa non prevede l’aggiornamento 266 : Il Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone con i fioccchi, un top di gamma recentessimo e performante che aspetta di ricevere il meglio per la sua esperienza software con gli aggiornamenti lanciati dal produttore. Eppure l'update 266 appena segnalato in Europa non è affatto quanto in molti si sarebbero aspettati proprio in questi giorni. Come segnalato sul sito di settore Huawei Blog in Europa ha fatto la sua comparsa proprio il firmware con ...

Noa Pothoven - la 17enne a cui l’Olanda ha negato l’eutanasia. Ecco Cosa prevede la legge per adulti e minori : Un caso che sta scuotendo la stampa internazionale, ma che non si profila né come eutanasia né come suicidio assistito. Noa Pothoven, la 17enne olandese che ha scelto di non mangiare e non bere più per mettere fine alle sue sofferenze, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata assistita nelle ultime ore da un’equipe medica per non soffrire. La ragazza – che soffriva di depressione, anoressia e stress post-traumatico a ...

Divorzio - Camera approva all’unanimità la riforma. Dall’assegno di mantenimento all’iter veloce : ecco Cosa prevede la legge : Tempi per il Divorzio più brevi, assegni “a scadenza” e con criteri più stringenti, e niente mantenimento se si inizia una nuova convivenza. Sono le novità contenute nella proposta di legge 506, “Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”, approvata martedì 14 maggio alla Camera con 386 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario. Il ...

Cosa prevede la bozza del decreto sicurezza bis : Il 10 maggio è stata diffusa la bozza di un decreto sicurezza bis, proposto d’urgenza dal ministro dell’interno Matteo Salvini su ordine e sicurezza. La bozza non è ancora stata esaminata dal consiglio dei ministri e quindi non è stata ancora trasformata in decreto legge, ma ha già suscitato diverse critiche e reazioni. Ecco in sintesi Cosa prevede. Leggi

La nuova sfida del M5s alla Lega è la legge sul conflitto di interessi : Cosa prevede : "Martedì chiederemo nell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera la calendarizzazione della legge sul conflitto di interessi". L'annuncio di Di Maio è di sabato mattina, l'accelerazione è stata decisa nei giorni scorsi. Con il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Brescia che ha incontrato il ministro della Giustizia Bonafede. "La Lega sia coerente", osserva il ministro ...

Arriva il decreto sicurezza bis - Cosa prevede - : Roma, 10 mag., askanews, - Dodici articoli. E' l'ossatura del decreto legge sicurezza-bis, completato oggi dal ministero dall'Interno. Un decreto che, si spiega, introduce nuove norme che chiariscono ...