Cory Barlog racconta di come stava per tagliare Kratos da God of War

(Di mercoledì 26 giugno 2019) God of War per PS4 è stato un titolo di punta di questa generazione videoludica, ma un interessante retroscena sul gioco rivelale cose sarebbero potute andare molto diversamente.riporta Eurogamer,hatodurante le fasi preliminari della preparazione del gioco alcuni membri del team voleva l'eliminazione del personaggio di. "Durante le prime discussioni, diverse persone volevano liberarsi di. Dicevano che è fastidioso, è finto". Secondo queste persone la figura dell'eroe era stata già ampiamente trattata nell'originaria trilogia, per cui per un ulteriore capitolo serviva anche un nuovo protagonista.Leggi altro...

