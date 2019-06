ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’edizione odierna deldiparla del mercato dell’Atalanta e riporta che ilattenderebbeper cominciare a trattare seriamente Duvan. Sarebbe statoin persona a richiedere l’attaccante valutato 50 milioni per rafforzare il reparto e tornare al modulo dell’Albero d Natale a lui caro L’altro spiffero arriva da, perché gli azzurri aspetterannoper arrivare a Duvan, centravanti valutato oltre 50 milioni. Carlolo ha chiesto per il suo attacco, perché intenzionato a tornare all’albero di Natale tanto caro nei suoi passati milanisti, trovando però una coperta corta avendo a disposizione il solo Milik come punta centrale. Per il colombiano sarebbe un ritorno—e troverebbe, con ogni probabilità, il connazionale James Rodriguez — dopo essere stato ceduto per 18 milioni solamente due stagioni or ...

Corriere : Bergamo, il carabiniere marocchino che ha realizzato il sogno di arruolarsi nell’Arma - napolista : Corriere di Bergamo – #Ancelotti vuole #Zapata. Il #Napoli spera di chiudere a luglio Per il colombiano sarebbe un… - n_17_li : RT @CalcioNapoli24: -