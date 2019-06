Coppa d’Africa | Nigeria-Guinea 1-0 | secondo successo e qualificazione per le Super Aquile

LIVE Nigeria-Guinea 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : secondo successo per le Super Aquile che volano agli ottavi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! Nigeria batte Guinea 1-0. 93′ Si gioca l’ultimo cambio la Nigeria per far scorrere tempo: entra Kalu, esce Simon. 92′ Ultimi assalti della Guinea alla caccia del pari. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Ammonito Etebo per ...

LIVE Nigeria-Guinea 1-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Omeruo di testa fa volare le Super Aquile! 78′ Primo cambio per la Nigeria: Chukwueze per Iwobi. 75′ GOOOOOOOL NIGERIA!!! Omeruo colpisce bene di desta da calcio d'angolo sfruttando la disattenzione dei difensori rivali e trafigge l'incolpevole portiere per la rete dell'1-0. 73′ Altra sostituzione per la Guinea: Sidibe subentra a Dyrestam. 70′ Primo cambio del match: Lass al posto di un ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Super Aquile a caccia del vantaggio 66′ Giallo anche a Seka, la partita sta diventando nervosa. 63′ Ammonito Musa per un intervento in netto ritardo. 60′ KONE! Altra importante parata del portiere della Guinea che si distende bene sulla conclusione dal limite di Iwobi. 57′ Nigeria in costante pressing offensivo ora a caccia del vantaggio. 54′ Kamano salta un uomo e calcia malamente con la palla che ...

LIVE Uganda-Zimbabwe - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Gru contro Guerrieri I risultati e le classifiche dei gironi di Coppa d'Africa 2019 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Uganda-Zimbabwe, seconda giornata del gruppo A della Coppa d'Africa 2019. Allo Stadio internazionale del Cairo, le Gru hanno la possibilità di chiudere la qualificazione ed avanzare nella competizione nel match contro lo Zimbabwe. A seguire, il match tra i padroni di casa ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : poche emozioni sino a questo momento 28′ Ammonito Falette per un brutto fallo. 26′ Aina salta un uomo e tira in porta, conclusione centrale bloccata da Kone. 23′ Calcia Kamano con la sfera che sorvola la traversa. 21′ Punizione da posizione invitante per la Guinea. 18′ Simon calcia da fuori, palla alta di molto. 15′ Colpo di testa di Ndidi abbondantemente a lato. 13′ Kamano ci prova con ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : si comincia! 1′ PARTITI! Primo possesso per la Guinea. 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca all'Alexandria Stadium, arbitro dell'incontro è l'angolano De Carvalho. 16:15 L'esordio della Nigeria è stato positivo con la vittoria sul Burundi per 1-0, mentre la Guinea ha faticato di più riuscendo a strappare solo un pari ...

Clamoroso in Coppa d’Africa - l’Egitto manda a casa un calciatore : motivazione e accusa gravissime! : Clamorosa decisione dell’Egitto, paese ospitante dell’attuale Coppa d’Africa. La federazione calcistica egiziana ha infatti deciso di mandare via un calciatore della rosa attuale, Amr Warda. motivazione? Le accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da parte di una modella. “Amr Warda è stato escluso con effetto immediato dalla squadra dopo aver consultato lo staff tecnico e amministrativo. Una decisione presa ...

LIVE Nigeria-Guinea - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : sfida di fascino tra Super Aquile ed Elefanti Nazionali La presentazione delle sfide odierne – Orario d'inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Nigeria-Guinea Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Nigeria-Guinea, seconda giornata del Girone B di Coppa d'Africa 2019. Le Super Aquile sono partite con il piede giusto vincendo la sfida di esordio contro il Burundi per 1-0, mentre hanno avuto ...

Pronostico Kenya vs Tanzania - Coppa d’Africa 27-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi e Pronostico di Kenya-Tanzania, giovedì 27 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Kenya-Tanzania è una sfida decisiva per entrambe, in vista di un possibile ripescaggio come migliore terza. I kenioti hanno perso la gara d’esordio con l’Algeria per 2-0, così come i Tanzaniani con il Senegal con identico risultato.Come arrivano Kenya e Tanzania?Il Kenya ha iniziato con il piede ...

Pronostico Senegal vs Algeria - Coppa d’Africa 27-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi e Pronostico di Senegal-Algeria, giovedì 27 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Senegal-Algeria è senza dubbio il big match del gruppo C e quello che deciderà il primo posto. I Leoni della Teranga hanno iniziato con il piede giusto la Coppa d’Africa, battendo la modesta Tanzania per 2-0 con due guizzi di Keita Balde al 28′ e Diatta nella ripresa. Identico risultato per ...

Probabili Formazioni Egitto vs RD Congo - Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo A, le Probabili Formazioni di Egitto-RD Congo, mercoledì 26 giugno ore 22.00. I Faraoni vogliono chiudere il discorso qualificazione.Questa sera si gioca a El Cairo il match del gruppo A tra l’Egitto e la Repubblica Democratica del Congo. I Faraoni sono i padroni di casa e trascinati del fuoriclasse Mahamed Salah, cercheranno di chiudere il discorso qualificazione. Nella gara d’esordio, alla formazione del ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : iniziano le gare del secondo turno. Nigeria - Uganda ed Egitto per la qualificazione : Inizia in Egitto la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: oggi sono in programma tre partite, che potrebbero regalare anche i primi verdetti. In campo tutto il Gruppo A, con i padroni di casa dell’Egitto e la sorpresa Uganda, mentre nel Gruppo B a staccare il pass per gli ottavi potrebbe essere la Nigeria. Nigeria-GUINEA (ore 16.30) Aprirà la giornata ed il secondo turno la sfida del Gruppo B, con la Nigeria che, ...

Egitto-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi mercoledì 26 giugno si gioca Egitto-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la Coppa d’Africa 2019. I Faraoni sono pronti per scendere in campo all’International Stadium de Il Cairo, di fronte al proprio pubblico cercheranno la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver sconfitto lo Zimbabwe con un sofferto 1-0 all’esordio. I ragazzi di Aguirre, primi nel gruppo A insieme all’Uganda che ha battuto ...

Uganda-Zimbabwe - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il turbillon di emozioni offerto dalla Coppa D’Africa nelle prime partite del torneo è destinato a continuare. Nel Gruppo A, quello dei dell’Egitto paese organizzatore, alle 19 sarà la vola del match fra Uganda e Zimbabwe. Le due formazioni arrivano a questa partita in modo diverso: le Gru ugandesi hanno battuto all’esordio 2-0 la Repubblica Democratica del Congo, mentre i Guerrieri ?zimbabwesi sono incappati in una sconfitta ...