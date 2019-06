Coppa d’Africa | l’Egitto a punteggio pieno | superato anche il Congo | in gol Salah

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Continua lo spettacolo dellad’Africa, non si ferma l’Egitto che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, conferma dopo i tre punti contro lo Zimbabwe, questa volta ad arrendersi è stato il. La partita non è stata quasi mai in discussione, 2-0 il risultato finale, ad aprire il match è stato Elmohamady, pochi minuti prima della fine del primo tempo a chiudere i conti è stato, stagione strepitosa per l’attaccante del Liverpool, grande protagonistacon la Nazionale. Ilincapace di reagire, ovvio per una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. L’Egitto vola a quota 6 punti in classifica,a 0, secondo ko consecutivo dopo quello contro l’Uganda.L'articolod’Africa, l’Egitto ail, in golCalcioWeb.

