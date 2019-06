ilfogliettone

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La380dieuropei per cattiva gestione deistessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il 'taglio' di 380di euro per laper gravi carenze nella gestione e nei controlli. Nell'agosto del 2000 la Commissione aveva approvato un Por (programma operativo per la Regione2000-2006) che prevedeva una partecipazione deistrutturali di oltre 1 miliardo con un cofinanziamento del Fondo sociale europeo di importo massimo pari a circa 850di euro. A partire dal 2005, la Commissione ha effettuato vari audit dei sistemi di gestione e controllo predisposti dalle autorita' responsabili del POR.All'esito degli audit, la Commissione ha riscontrato gravi carenze nella gestione e nei controlli dell'intervento finanziario nonche' varie ...

ilfogliettone : Consulenti senza qualifiche e spese ingiustificate, la Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue -… - Creditoperte : Hai bisogno di un #Prestito? Siamo in #Chat per te dal Lun al Ven dalle 10.00 alle 18.00 gratis e senza impegno! Pr… - BrennaFranco : *INFO FISCO:* ```Professionisti senza veli.``` Dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovr… -