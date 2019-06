Consulenti senza qualifiche e ingiustificate spese | Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue

Consulenti senza qualifiche e spese ingiustificate - la Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue : La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il 'taglio' di 380 milioni di euro per la Sicilia per gravi carenze nella gestione e nei controlli. Nell'agosto del 2000 la Commissione aveva approvato un Por (programma operativo per la Regione Sicilia 2000-2006) che prevedeva una ...