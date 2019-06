Conduttore Rai nella bufera | il gossip | “Nasconde situazione drammatica”

Giallo in Rai - la scoperta sul noto Conduttore. “Situazione drammatica - ha dovuto mollare il programma” : La notizia rischia di scatenare una vera e propria reazione a catena. Un conduttore Rai avrebbe lasciato la guida di un programma per motivi diversi da quelli ufficiali. La bomba viene dal settimanale Chi e sarebbe fondata. Il nome per ora resta top secret e il motivo è presto detto. pare siano coinvolti pure tribunali. Insomma nulla di divertente o trash, potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio. “Ha annunciato l’addio a un programma ...

Tg1 ricorda Corrado "indimenticabile Conduttore Rai". E i successi a Mediaset? : A 20 anni dalla sua morte, il Tg1 delle ore 13.30 oggi ha omaggiato Corrado Mantoni. Il conduttore del telegiornale Marco Frittella ha lanciato la rubrica di Vincenzo Mollica Do Re Ciak Gulp definendo Mantoni "indimenticabile conduttore Rai". Sorge spontanea la domanda: i successi ottenuti a Mediaset non fanno parte della strepitosa carriera e figura di Corrado? Il conduttore, che insieme a Mike Bongiorno contribuì a costruire la tv pubblica, ...

Buon Compleanno... Pippo : su Rai 1 la serata evento dedicata al Conduttore : La Rai festeggia sessanta anni di televisione e ottantatré di età del conduttore più amato di sempre, con un imperdibile spettacolo ricco di ospiti.

L’Eredità - “Raimondo Todaro vuole rubare a Flavio Insinna il posto di Conduttore” : L’indiscrezione la lancia Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Al Foro Italico – si legge – dove va in onda Ballando con le stelle, si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a Flavio Insinna“. Insomma, il ballerino avrebbe delle mire decisamente importanti. Anche perché non avendo alcuna esperienza ...

Roberto Poletti Conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...