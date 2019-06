Concorso Regione Emilia Romagna : in arrivo 1.300 nuove assunzioni : Approvato il Piano assunzionale della Regione Emilia Romagna: l’accordo, presentato alle organizzazioni sindacali in una conferenza stampa il 24 Giugno, vedrà stabilizzazioni del personale già in servizio nell’Ente e l’indizione di un Concorso Regione Emilia Romagna per un totale di 1.300 assunzioni. La procedura concorsuale inizierà dalla metà di luglio e sarà aperta per lo più a professionalità del settore ...

Immissioni in ruolo da Concorso riservato ai docenti abilitati - i posti per regione : Come da programma si sono concluse le operazioni di mobilità. Il Ministero ha pubblicato le disponibilità dei posti residui dopo i trasferimenti. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado si trattava di un evento molto atteso. Ricordiamo che in molte regioni le graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate. In diversi altri casi mancano ancora le commissioni esaminatrici. A breve è atteso un intervento dei sindacati per ...

Concorso Regione Campania - bando previsto per il 28 giugno. Pubblicate informazioni sulla preselettiva : Grande attesa per la pubblicazione del bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe prevista per il 28 giugno. Sul sito del Formez nel frattempo è stato reso noto l’avviso di consultazione preliminare per individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui si svolgerà la prova preselettiva. Vediamo assieme tutte le novità in merito. Il calendario del Concorso Regione ...

Risultati Concorso DSGA 2019 : ammessi per regione e percentuali risposte : Risultati concorso DSGA 2019: ammessi per regione e percentuali risposte L’11, il 12 ed il 13 giugno si sono tenute le prove preselettive del concorso DSGA 2019 di cui abbiamo iniziato a parlarvi in altri articoli relativi, come in questo caso, alla banca date delle domande a cui sono stati sottoposti i candidati. Risultati concorso DSGA 2019, i posti disponibili Proprio relativamente al numero di candidati c’è una prima ...

Concorso Regione Campania : bando entro giugno per 10mila posti di lavoro : In uscita il bando del maxi Concorso della Regione Campania che, dopo numerosi rinvii e slittamenti di date, finalmente sembrerebbe essere giunta la conferma della data della sua prossima pubblicazione prevista entro il prossimo 20 giugno 2019. Ad annunciare la notizia, a quanto pare, sarebbe stato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Secondo il quale, se verrà confermato l’iter per la tempistica burocratica e amministrativa, ...

Concorso Regione Campania 2019 : bando in uscita per 10 mila posti : Concorso Regione Campania 2019: bando in uscita per 10 mila posti Manca ormai pochissimo alla pubblicazione del bando relativo al Concorso che mette in palio 10mila posti in 273 enti locali della Regione Campania. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato anche se i vincitori del Concorso dovranno prima sostenere un tirocinio di 10 mesi che comincerà, secondo le previsioni, non prima di marzo 2020. Concorso Regione Campania: quando esce ...

Concorso Navigator : dal 18 al 20 giugno la selezione. Gli ammessi per Regione : Al via la procedura selettiva del Concorso Navigator: dal 18 al 20 giugno la prova scritta per gli aspiranti tutor. L’Anpal ha reso noti anche gli elenchi degli ammessi per provincia, che potranno prendere parte al test di giugno. Vediamo assieme tutte le novità. Leggi anche: “Concorso Navigator, arrivate 78mila candidature. Tutte le informazioni sulla procedura selettiva” Concorso Navigator: la prova scritta Anpal Servizi ha ...

Concorso Regione Campania - gli ultimi aggiornamenti sul bando : Passaggi decisivi per il bando del Concorso Regione Campania: il 2 maggio c’è stata la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma e il 6 maggio l’incontro a Napoli con Giulia Bongiorno per definire gli ultimi aspetti del bando. Il bando sarà pubblicato entro fine giugno, la procedura di selezione inizierà tra agosto e ottobre con la prova preliminare e tra novembre e dicembre le prove scritte. L’inizio ...

Concorso docenti : il Miur sta valutando la richiesta su Pas e scelta doppia per la regione : Nei giorni scorsi si è tenuto il tanto atteso incontro tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione per discutere sulla situazione dei precari storici della scuola. Infatti tantissimi docenti, con esperienza pluriennale nella scuola, sono in attesa da tempo di percorsi facilitati utili all’immissione in ruolo. Si ricorda che dal 2016 non è stato più possibile per gli insegnanti abilitarsi con il percorso TFA, né partecipare ad alcun Concorso a ...

Concorso Regione Campania - come prepararsi alla prova preselettiva : Sempre più vicina la pubblicazione del bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà a inizio maggio. Secondo le tempistiche concordate, la prova preliminare dovrebbe essere effettuata tra agosto e ottobre, mentre le prove scritte tra novembre e dicembre. In questo articolo tratteremo in modo approfondito la procedura preselettiva con consigli sulla soluzione dei quiz di ...

Assostampa Sicilia impugna bandi Concorso giornalisti Regione : L'Associazione Siciliana della stampa impugna i bandi di concorso per l'ufficio stampa della Regione. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio regionale, riunito a Palermo, che nel documento finale ha dato "mandato al segretario regionale di affidare all'ufficio legale tutti i percorsi di tutela sindacale volti ad impedire l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo dei dipendenti regionali e l'espletamento dei concorsi pubblicati sulla ...

Concorso Regione Campania - oggi l’incontro decisivo al Ministero della Funzione Pubblica : Passaggio decisivo per il bando del Concorso Regione Campania: oggi, 2 maggio 2019, la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma prima della Pubblicazione. La procedura di selezione inizierà a giugno e da settembre ci saranno le prime assunzioni. Vediamo assieme i dettagli dell’incontro e il programma del Concorso. Guida completa al Concorso Regione Campania Concorso Regione Campania: l’incontro decisivo al ...