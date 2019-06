Con la Carta d’identità alimentare tutti sanno quel che puoi o vuoi mangiare

L'iConico logo di Rare è basato su un rotolo di carta igienica! : Che ci crediate o no, il logo iconico di Rare sembrerebbe proprio basato su un rotolo di carta igienica! Questo, come segnala GoNintendo, è stato affermato dall'ex sviluppatore / artista Rare, Kevin Bayliss. Quando un fan su Twitter ha chiesto a Kevin se avesse sviluppato il logo, ha risposto:"Ho fatto il rotolo di carta igienica d'oro, sullo sfondo blu, che poi è diventato il logo "R" più semplice e aggiornato che è apparso anni dopo".Leggi ...

CartaBianca - Mauro Corona torna a sorpresa nell’ultima puntata : “Ho un caratteraccio lo so”. Pace fatta Con Bianca Berlinguer : E vissero tutti felici e contenti. Si può riassumere così la vicenda tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: dopo le polemiche e il botta e risposta a distanza, la conduttrice di CartaBianca e l’alpinista hanno fatto Pace e la ritrovata sintonia è stata sancita in diretta nell’ultima puntata del talk di Rai3. Corona si è infatti collegato a sorpresa con la trasmissione proprio mentre andavano in onda i titoli di coda: “Una ...

Sallusti e Giannini a Cartabianca dopo un'intera stagione su La7. Berlinguer : "Siete andati sempre dalla Concorrenza" : Una stagione passata a dividersi gli ospiti, con alcuni volti presenze fisse del programma rivale. E così, arrivata all’ultima puntata, Bianca Berlinguer si è vendicata, punzecchiando i diretti interessati dietro ad un sorriso che, come al solito, lasciava trapelare altri sentimenti.Protagonisti involontari del siparietto Massimo Giannini e Alessandro Sallusti, invitati nell’ultimo appuntamento stagionale di Cartabianca, ma per quasi dieci ...

Parte il processo tributario telematico. I ricorsi su carta Continuano «online» : Tra poco più di un mese, dal 1° luglio, diventa obbligatorio il processo tributario telematico. A Parte la necessità di adeguarsi alle nuove regole (si veda anche «Il Sole...

Cartabianca : ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 3 Con Bianca Berlinguer : CartaBianca: ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer stasera 25 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda CartaBianca. Il talk show, condotto da Bianca Berlinguer, approda al suo ultimo appuntamento dopo una lunga e intensa stagione. Tra i tanti ospiti, la settimana scorsa in studio sono giunti anche personaggi di spicco del panorama politico italiano come: Carlo Calenda del Pd – Siamo Europei, Antonio ...

Sono stato epurato! Mauro Corona Contro CartaBianca : Ospite di “Un giorno da pecora”, lo scrittore alpinista critica ancora il talk ma “apre” alla Berlinguer: “Le voglio bene e vorrei chiederle scusa in pubblico”. Non accenna a finire la querelle tra Mauro Corona e CartaBianca. Dopo il polemico addio dello scrittore alpinista al programma, arrivato tramite una discussa intervista concessa a FQMagazine, Bianca Berlinguer ha “licenziato” in diretta l’opinionista nel corso della ...

LIVE Tunisia-Angola - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Aquile di Cartagine alla Conquista delle Antilopi Nere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Tunisia-Angola, prima giornata del gruppo E di Coppa d’Africa 2019. Come vedere la Coppa d’Africa in tv–Il calendario e il programma completo della Coppa d’Africa 2019–Le favorite della Coppa d’Africa 2019 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Tunisia-Angola, incontro valido per la prima ...

Sui social Selvaggia Lucarelli Contro Marco Carta : Continua ancora il botta e risposta tra Marco Carta e Selvaggia Lucarelli. Il cantante era stato accusato dalla blogger di aver chiesto all’organizzazione del “G…y Pride di Modena” ottomila euro e lui aveva smentito. Ora però sui profili social della Lucarelli è apparso un post chiarificatore, con tanto di mail privata tra il manager dell’artista e lo staff del “G..y Pride”. «Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di ...

"Marco Carta deve essere arrestato" - la Procura di Milano fa ricorso Contro la mancata Convalida del fermo : Serena Granato Marco Carta veniva fermato dalla polizia lo scorso 31 maggio, mentre usciva con una sua amica da "La Rinascente", con una refurtiva di 6 magliette del valore di 1.200 euro Marco Carta è da diversi giorni al centro dell'attenzione mediatica, a seguito del caso di cronaca che lo vede coinvolto in prima persona, insieme ad una sua amica. Lo scorso 31 maggio il cantante veniva bloccato dalla polizia a Milano, mentre usciva ...

SContro Dirisio-Carta sul caso delle magliette : "Hai scritto queste cose?" - : Serena Granato Marco Carta ha risposto alle critiche ricevute da Luca Dirisio, il quale lo accusa di spettacolarizzare l'affaire "La Rinascente" in tv “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli” ha esordito così Marco Carta, nella sua ultima intervista concessa a "Il fatto quotidiano". Nell'intervista promozionale per il nuovo disco "Bagagli leggeri" e del libro "Libero di amare", Carta ha rilasciato alcune ...

