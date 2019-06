Come modificare le applicazioni predefinite su smartphone Xiaomi

Come aggiungere e modificare un calendario su Mac : Sin dalle primissime versioni di macOS, l’applicazione del calendario è sempre stata un punto di riferimento per la produttività di un qualsiasi utente. Negli anni ovviamente è cresciuta tantissimo, partendo da iCal e arrivando fino leggi di più...

Come modificare il servizio musicale di default su Amazon Echo : Amazon Echo e Alexa sono, rispettivamente, lo smart speaker e l’assistente digitale più desiderati del momento. Amazon, grazie alle continue offerte sul catalogo e una campagna pubblicitaria molto interessante, è riuscita infatti a portare i leggi di più...

Come modificare il servizio musicale di default su Google Home : Gli smart speaker sono alla base di una qualsiasi casa smart e attualmente, in Italia, soltanto Amazon Echo e Google Home riescono a gestire in maniera perfetta tutte le loro funzionalità. Il dispositivo dell’azienda di leggi di più...

Come creare e modificare una Memoji su iPhone : Una delle funzioni più simpatiche introdotte su iOS con l’arrivo degli iPhone contraddistinti dalla denominazione “X”, è sicuramente quella relativa alla creazione e al successivo utilizzo delle Memoji. Per chi ancora non lo sapesse, le leggi di più...

Come modificare il motore di ricerca di Safari : Proprio Come qualsiasi altro browser sul mercato, anche Safari, servizio presente di serie su tutti dispositivi creati da Apple, offre la possibilità di modificare il motore di ricerca preferito ed utilizzato nella barra degli indirizzi. leggi di più...

Come aggiungere e modificare un calendario su iOS : Già durante la presentazione del primissimo iPhone e una versione quasi beta di iOS, Apple utilizzò l’applicazione “calendario” per spiegare a tutti i presenti la facilità d’uso del dispositivo che rivoluzionò il mercato degli smartphone. leggi di più...

Come modificare la pronuncia dei nomi di Siri : Siri, l’assistente digitale di Apple presente sulla totalità dei dispositivi prodotti dalla stessa azienda, è ormai una delle intelligenze artificiali più utilizzate in Italia e nel mondo. Per quanto infatti Google con il suo Assistant leggi di più...

Come modificare il proprio curriculum quando non si è più neolaureati : Il primo curriculum non si scorda mai, verrebbe da dire. Sul finire degli studi, con il diploma o la laurea all'orizzonte, ognuno di noi si è cimentato nella stesura di quel documento che ha accompagnato le nostre primissime candidature per un posto di lavoro, e che poco a poco - anno dopo anno, esperienza dopo esperienza - si è arricchito delle più svariate voci, nel tentativo di raccontare al meglio la nostra evoluzione ...

Come aggiungere e modificare un Widget nella vista “Oggi” di iOS : I Widget, i tanto acclamati Widget su iOS, sono ormai realtà già da qualche anno, anche se il loro concetto è abbastanza diverso rispetto alla controparte di Android. Come ben saprete infatti, sugli smartphone e leggi di più...

Come modificare il profilo di Apple Music : Apple Music è ormai a tutti gli effetti il competitor numero uno di Spotify, non solo per quanto riguarda i brani e i contenuti presenti, ma sopratutto per la condivisione e la possibilità di “seguire” leggi di più...