Come il piccolo Aylan, la foto shock di padre e figlia di 2 anni annegati interroga gli Usa

I corpi senza vita di un giovane padre e della sua figlioletta di appena 23 mesi a faccia in giù nelle acque del rio Bravo dove sono morti annegati per tentare di attraversare il confine e giungere dal Messico negli Stati Uniti. È la straziante fotografia che agli europei non può che far ricordare quella del piccolo Aylan , il bimbo morto e ritrovato a faccia in giù su una spiaggia turca mentre cercata di arrivare in Europa, e che in queste ore invece sta interrogando l'America sulle politiche migratore imposte dall'amministrazione Trump. Padre e figlia arrivavano come tanti altri disperati dall'America centro meridionale, da El Salvador, e coma e tanti altri avevano deciso di attraversare il fiume che separa Messico e Usa pur di coronare il loro sogno. Si tratta di Oscar Alberto Martinez e della sua figlioletta Angie Valeria.



I loro due corpi ritrovati sulla sponda sud del fiume, nell'acqua di un canneto sporca di fango dove la corrente li ha trascinati dopo la morte. Nella triste immagine si vede la piccola infilata col corpo nella maglietta del padre dove forse era stata messa nella speranza di tenerla più al riparo, mentre il suo braccio è ancora attorno al collo del padre a cui era aggrappata negli ultimi istanti di vita. La tragedia, scoperta lunedì scorso, purtroppo è solo l'ultima di una serie di drammi che in questi mesi si stanno consumando lungo le sponde del Rio Bravo.