Come evitare di spendere soldi per niente

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019)diperQuando si tratta di rifarsi un guardaroba, magari perché hai deciso di smettere di vestirti da quindicenne, c’è un grosso rischio:per nulla o deprimersi perché credi di non averne abbastanza. Ecco, dimenticatelo. Iche hai bastano ec, per cominciare e soprattutto per risparmiare. Ti ho detto fin dall’inizio che finché questa rubrica non è finita, non devi azzardarti a buttareo a comprare. Il motivo è semplice: tu. Il mondo è pieno di regole e di fashion blogger che ti dicono cosa va, cosa non va, con quantipuoi avere tale outfit. Ma omettono un particolare: te. Le cose che vedi nelle vetrine o nelle foto e ti piacciono un sacco, poi quando le metti potresti scoprire che ti senti fuori luogo, o che non hai un’occasione dove metterle, o che stonano con il tuo carattere. Finiscono a fare la ...

marattin : Come si cambia, eh. Qualche anno fa era tutto un “sfaticati, casta, non lavorate mai!”. Oggi invece a chiedere di e… - borghi_claudio : @FiorellaAmoruso @IoFausto Sempre per capire come funziona, il dialogo iniziale pare sia stato: Giorn. 'Cosa ne pe… - Ettore_Rosato : Sapete come Conte pensa di evitare una procedura d’infrazione dall’Europa? Tagliando 2 miliardi di euro di spesa pu… -