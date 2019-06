Climatologo | “Arriva la prima vera ondata di caldo dell’estate | preoccupante anche per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Quella che sta arrivando è ladidell’estate e si preannuncia molto intensa. Sarànon soltanto per il disagio fisiologico, maper quei fenomeni di inquinamento che avvengono in condizioni di grande soleggiamento, alte temperature e stasi di aria, specialmente nelle grandi città“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini,e fisico del Cnr, secondo cui “in ambito urbano siamo abituati a considerare gli inquinanti solo come quelli che escono dalle marmitte delle auto (o dai camini dei riscaldamenti in inverno). Questi sono ovviamente inquinanti (chiamatiri), ma non sono i soli. Nelle condizioni che si stanno prospettando per i prossimi giorni, infatti, questi inquinantiri saranno probabilmente soggetti a reazioni chimiche con i fotoni che ci giungono con la luce solare e creeranno elevate ...