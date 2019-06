Clamoroso ritorno di Buffon alla Juve? parla l’agente dell’ex portiere bianconero

Buffon Juventus - Gigi verso il Clamoroso ritorno in bianconero : Buffon Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Secondo l’informatissimo giornalista di Sky, dopo aver annunciato che lascerà Parigi ed il PSG, Gianluigi Buffon sarebbe pronto a tornare a vestire bianconero da calciatore. Buffon Juventus, Gigione torna da calciatore La notizia arriva in apertura della trasmissione “È sempre calciomercato” su Sky […] More

Buffon - tra le ipotesi un Clamoroso ritorno in Serie A : Buffon, dopo l’addio al PSG tra le ipotesi c’è un possibile ritorno in Serie ABuffon / CALCIOMERCATO / PARMA / Serie A – Pochi giorni fa l’addio al Paris Saint Germain, questa mattina si profila un possibile ritorno in Serie A di Buffon.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere italiano starebbe valutando diverse ipotesi per il proprio futuro. Dal Barcellona alla Roma, passando per un ruolo ...

Milan - dietro l’addio di Leonardo c’è il PSG : pronto il Clamoroso ritorno : Leonardo potrebbe tornare a Parigi, non è ancora chiaro in quale veste: dopo l’avventura al Milan un clamoroso ritorno al PSG? Ieri il PSG ha attirato l’attenzione su di sè per l’annuncio dell’addio di Gigi Buffon: l’ex portiere juventino, nonostante la proposta di rinnovo del club francese, ha deciso di non proseguire la sua avventura a Parigi. Oggi, il PSG torna a far parlare di sè per la possibilità di un ...

La rassegna stampa di giovedì 6 giugno – Il nuovo Milan - le parole di Commisso - il Clamoroso ritorno alla Juventus insieme a Sarri [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calciomercato Juventus - si lavora per un Clamoroso ritorno : avviati i contatti con Paul Pogba : Fabio Paratici ha già discusso con Raiola circa l’ingaggio da destinare al centrocampista francese, che accetterebbe di buon grado di ritornare alla Juve In attesa di definire chi sarà il nuovo allenatore, la Juventus lavora per rinforzare il reparto di centrocampo, provando a riportare in Italia Paul Pogba. Fabio Ferrari/LaPresse Primi contatti tra le parti già avviati, con Fabio Paratici che ha parlato con Raiola per definire ...

Calciomercato Juventus - la bomba di Di Marzio : “Clamoroso ritorno di Pogba” : Calciomercato Juventus – In bianconero è diventato campione, tornando poi nella città in cui è cresciuto, quel Manchester United che ha sborsato 100 milioni per acquistarlo dopo averlo perso anni prima a zero. Ma il percorso di Paul Pogba, quasi come un boomerang, potrebbe prendere nuovamente la strada di Torino. La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di ...

Calciomercato Lecce - si lavora per il centrocampo : spuntano due nomi importanti. Intanto c’è l’ipotesi di un Clamoroso ritorno : Calciomercato Lecce – Il Lecce, tornato in Serie A dopo 7 anni, è già al lavoro per regalare a Liverani o a chi per lui una squadra all’altezza della Serie A. Il tecnico, fautore della promozione, è finito da diverso tempo nel mirino della Lazio e potrebbe approdare nella Capitale in caso di addio di Simone Inzaghi. Per uno degli autori della risalita del Lecce che potrebbe lasciare, ce n’è uno che giura amore alla causa ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Andrea Zelletta : c’è un Clamoroso ritorno? : Andrea Zelletta di Uomini e Donne richiama Muriel? Le Anticipazioni Giovedì andrà in onda la scelta di Andrea Zelletta. E in questa occasione scopriremo chi il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne vorrà al suo fianco. Ma non è finita qua perchè queste ore è circolato on line un video in cui è stato anticipato ciò che è successo in villa. Un video che ha acceso gli animi dei fan del dating. Il motivo? Ad un certo punto del video viene ...

Amici - Emma Muscat e Biondo? Clamoroso ritorno di fiamma : ora si capiscono molte cose : Gossip da Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si parla di Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma, i quali stanno ancora insieme: dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo i diretti interessati in un'intervist

Mediaset - la decisione è ufficiale : per Ezio Greggio un Clamoroso ritorno al comando dopo 25 anni : Ora la decisione di Mediaset è ufficiale: Ezio Greggio si prende la conduzione della nuova edizione de La sai l'ultima?, lo storico show che tornerà in prime time su Canale 5 durante l'estate. Greggio ha confermato la sua partecipazione su Twitter (qui sotto il post) e succede al timone del format a

Pierpaolo Marino apre ad un Clamoroso ritorno in Serie A : il club : Calciomercato Torino, ipotesi Pierpaolo Marino nuovo ds al posto di Petrachi Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva in merito ai rumors che lo vorrebbero nella dirigenza del Torino «Non sono stato contattato da Cairo e credo che non accadrà, ma in linea teorica per me sarebbe un motivo d’orgoglio lavorare nel Toro, nonché un’impresa bellissima e stimolante in questa fase della mia ...