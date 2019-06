Ciclismo | Marta Bastianelli rimane senza squadra | “La Virtu chiude per problemi

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019)non parteciperà al Giro d’Italia che scatterà venerdì 5 luglio da Cassano Spinola, la Campionessa d’Europa accusa infatti una tendinite al vasto mediale del ginocchio destro e dunque non si cimenterà con la Corsa Rosa. La 32enne, quest’anno vincitrice del Giro delle Fiandre, ha incominciato a pedalare oggi come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport dopo uno stop di quasi 10 giorni e si concentrerà sulla preparazione per i Mondiali che si disputeranno su un tracciato adatto alle sue caratteristiche. La laziale deve fare i conti anche con un’altra brutta notizia: laper cui milita,rà i battenti a fine stagione pereconomici. L’azzurra aveva firmato un contratto biennale ma ora dovrà impegnarsi per trovare una nuova soluzione in vista della prossima stagione che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il team ...

