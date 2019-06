Ciclismo | Campionati italiani a cronometro Under 23 | il piemontese Matteo Sobrero è la

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Domenica 30 giugno andrà in scena la prova in linea dei Campionati Italiani di Ciclismo, che si svolgerà in Alta Val Taro, in provincia di Parma. I più forti corridori del Bel Paese si sfideranno su un percorso impegnativo di 227 km che presenta oltre 4000 metri di dislivello. Un tracciato quindi molto selettivo, caratterizzato dalla salita di Strela presente nel circuito conclusivo. Al via sono attesi 152 corridori, con praticamente tutti i big ...

Campionati italiani di Ciclismo 2019 : percorso impegnativo - lunga diretta sulla Rai : Domenica 30 giugno sarà rimessa in palio la maglia di Campione d’Italia di ciclismo portata per un anno da Elia Viviani. La sfida tricolore sarà in scena quest’anno a Compiano, un piccolo Comune della Provincia di Parma, con l’organizzazione del Gs Emilia. I numeri dicono che sarà una corsa molto impegnativa, con ben 4.000 metri di dislivello, anche se non ci sono pendenze proibitive. Al via sono annunciati tutti i big del ciclismo italiano, dal ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : il percorso ai raggi X. Tracciato selettivo - 4000 metri di dislivello : Ultima settimana di giugno che, come di consueto, per il Ciclismo su strada è dedicata ai Campionati nazionali. Il titolo tricolore si assegna, per la seconda volta nella storia, nell’Alta Val Taro: in programma la prova a cronometro venerdì 28 giugno e quella in linea domenica 30 giugno. Chi riuscirà a succedere ad Elia Viviani? Sarà sicuramente uno scalatore, vista la durezza del percorso: andiamolo a scoprire nel dettaglio. percorso ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Ciclismo italiano si appresta a vivere un fine settimana particolarmente importante con lo svolgimento dei Campionati Italiani 2019. Come di consueto la rassegna assegnerà il titolo di campione nazionale a cronometro e in linea e vedrà al via diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale. Nella prova contro il tempo Gianni Moscon difende la maglia tricolore, ma deve guardarsi le spalle da avversari di assoluto valore come Filippo ...