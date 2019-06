Chi sarà la prima donna sulla Luna?

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Valtellina - Alto Adige - Verona. Saranno i GioChi del Nord Est : Lucia Galli Non solo Milano e Cortina: lo sci sarà anche a Sondrio. Il ghiaccio va sulla pista di Trento. E finale all'Arena San Giovanni ha fatto un miracolo che tutti, nel cuore, si aspettavano: non c'è il due senza il tre e, dopo Cortina '56 e Torino '06, il 2026 è un numero da sogno che va oltre la cabala. Ora ci sono sette anni per prepararsi ai nuovi Giochi. Li chiamano Milano-Cortina, ma in realtà Saranno Giochi diffusi in ...

Olimpiadi invernali 2026 - vince Milano-Cortina : sarà la sede dei GioChi : Milano e Cortina saranno la sede delle Olimpiadi invernali del 2026: lo hanno deciso gli 82 membri del Comitato Olimpico Internazionale. L'annuncio è stato dato poco dopo le 18 dal...

Milan e Inter - nuovo stadio accanto al vecChio che sarà abbattuto : Milan e Inter costruiranno un nuovo stadio accanto al vecchio San Siro. Parola di del presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. "Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Lo farete insieme? ...

Allan & Insigne - il Napoli non Chiude : «Eventuali offerte saranno valutate» : Le voci di mercato si inseguono anche ora che il pallone rotola solo per alcuni azzurri, impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Il Napoli, però, dal suo account Twitter ha...

NBA – Kawhi Leonard rifiuta la player option dei Raptors - sarà free agent : due le franChigie su di lui : Kawhi Leonard rifiuta la player option da 21.3 milioni di dollari presente nel suo contratto con i Toronto Raptors: il prodotto di San Diego State sarà free agent con due franchigie in pole per la sua firma La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore: Kawhi Leonard sarà free agent dal primo luglio. La stella dei Toronto Raptors, neo MVP delle Finals vinte con la franchigia canadese, ha ...

Mario SeChi sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi : Mario Sechi, ex direttore del Tempo, sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi, dice il sito Prima Comunicazione. Prenderà il posto di Riccardo Luna, che ricopre la carica dal 2016. Sechi, 51 anni, ha lavorato al Giornale, all’Unione Sarda, a Panorama, al Foglio ed è stato vicedirettore

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : “Sono caduta in depressione - avevo perso molti Chili e dormivo nel letto con i miei genitori” : Non è stato facile per Sara Affi Fella superare lo scandalo che l’ha vista protagonista durante la sua partecipazione a Uomini e Donne: un momento difficile molto difficile, che l’ha portata addirittura a cadere in depressione. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui spiega: “Dopo la bufera dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia ...

Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne : "Sono stata molto male. Dormivo con i miei genitori e ho perso diversi Chili" : Sara Affi Fella ha aggiunto altri dettagli riguardanti il periodo che ha vissuto dopo lo scandalo esploso a Uomini e Donne che ha riguardato anche il suo ex fidanzato Nicola Panico e il corteggiatore, da lei scelto al termine del suo percorso sul trono, Luigi Mastroianni.L'ex concorrente di Miss Italia e anche ex partecipante di Temptation Island ha ribadito di aver vissuto un periodo difficilissimo a livello personale, facendo fatica a fare ...

Uomini e Donne - il dramma di Sara Affi Fella : "Ha perso molti Chili. Ecco dove si era ridotta a dormire" : Dopo lo scandalo che la ha travolta, un periodo tragico per Sara Affi Fella, l'ex di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ragazza, infatti, è caduta in una grave depressione: è dormita parecchio e addirittura dormiva nel letto dei suoi genitori. Lo ha raccontato

Basket : Gigi Datome effettuerà una pulizia al ginocChio - ma sarà in azzurro ai Mondiali : Prima di affrontare l’estate con la maglia azzurra, Gigi Datome penserà a rimettere in sesto il proprio corpo. E’ quanto emerge dal suo messaggio che funge da bilancio della fine di una stagione travagliata tanto per lui quanto per il Fenerbahce, che dopo il quarto posto alle Final Four di Eurolega ha perso anche la finale di campionato contro l’Anadolu Efes. Datome, nel suo messaggio, annuncia un intervento chirurgico per ...

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ITALIA UNDER 21/ Federico Chiesa sarà protagonista? : PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ITALIA UNDER 21: le scelte dei due Commissari Tecnici per la partita valida per gli Europei UNDER 21 2019.

Venezia : Zaia - 'per il Mose il commissario sarà di specChiata moralità' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "La partita del commissario per il Mose riguarda il Dpcm sulle modalità gestionali e poi deve esserci un’intesa fra il Presidente della Regione ed il ministro delle infrastrutture. Cercheremo di guardare i curricula per trovare persone dalla specchiata moralità, che si

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia Chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...