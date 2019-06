Chi è Carola Rackete | la comandante della Sea Watch che sfida il Governo italiano

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Capitana cheil Capitano si chiama, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordoSea. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana. E ha destato subito l’ira dell’altro Capitano, il ministro dell’Interno che l’ha subito etichettata in diretta Facebook come “sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei migranti” e ricordandole che “chi sbaglia paga”.è consapevole “dei rischi a cui vado incontro”, ma ha deciso lo stesso di fare rotta sull’isola italiana: la procura potrebbe aprire un fascicolo a suo ...

