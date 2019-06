Chi è Carola Rackete | il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco navale

wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019)(foto: Till M. Egen/Sea-.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dalnave, dopo che la Corte di Strasburgo aveva respinto il ricorso presentato dai 42 migranti a bordonave per sbarcare in Italia. “Sono allo stremo. Li porto in salvo”, ha detto, aggiungendo di essere consapevole dei rischi cui va incontro: una sanzione che va da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro – non solo per il comandante, ma anche per l’armatore e il proprietarionave – e il sequestro ...

