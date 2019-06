Chi è Carola Rackete | capitano della Sea Watch 3 che ha sfidato il Viminale

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che sfida il Governo italiano : La Capitana che sfida il Capitano si chiama Carola, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordo della Sea Watch. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana Rackete. E ha ...

Chi è Carola Rackete - il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco navale : Carola Rackete (foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea Watch 3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dal capitano della nave Carola Rackete, dopo ...