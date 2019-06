Che effetti ha la chirurgia bariatrica sulla funzione della tiroide?

Decreto Dignità - Calenda si rimangia (in parte) le critiChe : “Sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti” : Il Decreto Dignità “sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti”. Parola, anzi tweet, dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Lo stesso Calenda che in passato aveva definito la misura voluta dal suo successore Luigi Di Maio “un mix di incompetenza e populismo” – questo il suo commento in un’intervista a La Stampa del 6 luglio 2018 – oppure ancora una norma che ...

Equalizer : Material FX è un’equalizzatore senza fronzoli Che permette di applicare preset ed effetti audio : Equalizer: Material FX è un'applicazione sviluppata da Amir Zaidi che mette a disposizione dell'utente un equalizzatore che sfrutta il framework Android per modificare l'audio in riproduzione. Lo strumento è basato sull'app MusicFX di Qualcomm e presenta un'interfaccia essenziale che permette di modificare i preset disponibili su una schermata dedicata e di applicati rapidamente con un tocco. L'articolo Equalizer: Material FX è ...

Assunzioni 2019/20 scuola primaria e infanzia : sCheda procedure ed effetti immissione in ruolo : Le Assunzioni 2019/2020 di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria avverranno secondo precise procedure e percentuali, dalle diverse graduatorie vigenti. Nello schema che segue, realizzato dalla FLC CGIL, è possibile trovare una sintesi di come si procederà. Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria Di seguito l’infografica FLC CGIL sulle Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria 2019/20. Scarica l’infografica ...

Grande Fratello 2019 - il Moige attacca : «Gravissimo spettacolo Che viola ogni principio di decenza umana. Il fidanzato della De Andrè sembrava fosse sotto effetti di stupefacenti» : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini Il Moige, puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno si è scagliato contro il Grande Fratello 2019. Il Movimento Genitori Italiani, attraverso un comunicato, ha aspramente criticato alcune delle scene andate in onda durante la diretta di lunedì. L’episodio incriminato è il duro faccia faccia tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio Tambellini, il cui modo di fare ’sopra le ...

Cannabis - CBD sintetico ‘ecologico’ cura le crisi epilettiChe senza effetti collaterali : Gli scienziati sono riusciti a sviluppare in laboratorio una molecola sintetica simile al CBD che riesce a regolare l'intensità e la frequenza delle crisi epilettiche come il CBD naturale. Per ora gli esperimenti sono stati effettuati sui topi, ma i risultati dimostrano che il CBD sintetico può avere molti vantaggi: ecco quali.Continua a leggere

C’è chi crede Che l’olio di cannabis curi i tumori. È falso - può alleviare solo gli effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

RicChe di antiossidanti e magnesio - utili contro colesterolo e glicemia : tutti gli effetti benefici delle mandorle sulla salute : È ben noto che le mandorle siano utili alla salute e questo è evidente a partire dai loro nutrienti fino alle proprietà benefiche che possiedono. “Una porzione di 28 grammi di mandorle offre 6g di proteine, 4g di fibre, 9g di grassi monoinsaturi sani, il 50% del valore giornaliero di vitamina E e il 20% del valore giornaliero di magnesio, per citarne alcuni. Grammo per grammo, sono la frutta secca più ricca di fibre, calcio, vitamina E, ...

La cannabis? È anChe un potente antinfiammatorio e non ha effetti collaterali : Uno studio scientifico tutto italiano ha dimostrato che la cannabis è un efficace antinfiammatorio naturale, che potrebbe essere utilizzato in tutti gli stati infiammatori, cronici in particolare.Continua a leggere

Missioni spaziali di lunga durata e radiazioni cosmiChe : quali effetti sul cervello? : In un futuro neppure troppo lontano, interi equipaggi saranno impegnati in Missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte. Per ridurre i rischi legati alle nuove frontiere dell’esplorazione spaziale, c’è ancora un grande ostacolo da aggirare: le radiazioni cosmiche. Fuori dal bozzolo protettivo dell’atmosfera terrestre – spiega Global Science – esiste un universo pieno di eMissioni potenzialmente dannose per la salute degli ...

Scie ChimiChe - Romina Power : “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti” : Romina Power si è nuovamente espressa, su Instagram, sul tema delle fantomatiche “Scie Chimiche” rilasciate in cielo dagli aerei: “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti“, ha scritto in un post. “Poor California, poor USA, poor world! #chemtrails“, ha scritto su Instagram la cantante qualche giorno fa, mentre si trovava in California. Secondo la teoria complottista ...