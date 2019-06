Cervino CineMountain Festival | la XXII edizione degli Oscar della Montagna si preannuncia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Inizia a svelarsi l’2019 del, ilinternazionale di film dipiù alto del mondo in programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 3 al 11 agosto 2019. Anche quest’anno tornano protagoniste le imprese ai confini del mondo ma con tante novità e tanti ospiti che animeranno le serate tra spettacoli, talk show sull’attualità e appuntamenti culturali. Tra i primi ospiti annunciati per questaErri De Luca e Nives Meroi, Alex Bellini e Hervé Barmasse, Fausto de Stefani e la biologa Maria Sole Bianco, il sand artist Massimo Ottoni e tanti altri. Come ogni anno la rassegna riunisce in cartellone tutti i film vincitori deiinternazionali, provenienti dal circuito dell’International Alliance for Mountain Film: da quello di Trento a quello di Katmandu, passando per le rassegne più importanti ai 4 angoli del globo. Tra queste pellicole ...