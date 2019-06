Cecilia Rodriguez sulla coppia De Lellis-Iannone | ' Stessa altezza | un metro e una banana'

Cecilia Rodriguez : frecciatina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone : Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari social network. Tra i vari commenti ha […] L'articolo Cecilia Rodriguez: frecciatina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez : "Giulia De Lellis - Andrea Iannone? Alti 'un metro e una banana' - sono perfetti insieme" : Cecilia Rodriguez, a ruota libera, in un'intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha espresso la propria felicità per la ritrovata armonia di coppia di Belen e del marito Stefano De Martino. La modella argentina, senza mezzi termini, ha commentato lìunione Giulia De Lellis (ex di Andrea Damante ed Irama) e Andrea Iannone (ex della sorella e migliore amico del fratello Jeremias), andandoci giù, in maniera ...

Cecilia Rodriguez : "Io ed Ignazio Moser usiamo il vibratore" : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, in un'intervista doppia rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, hanno vuotato finalmente il sacco attorno al giallo del vibratore, presente in una loro Instagram Stories, durante il loro recente soggiorno a Capri. Ignazio Moser, spunta un sex toy tra le Instagram Stories prosegui la letturaCecilia Rodriguez: "Io ed Ignazio Moser usiamo ...

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè abbracciato a Giorgia - amica di Cecilia Rodriguez : È passato poco meno di un mese dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne: se la storia tra la tronista e Alessio Campoli è finita nel giro di un paio di settimane, si è saputo poco sul ragazzo che ha rifiutato, Luca Daffrè. Come racconta il sito di Tabloit in queste ore, alcune sere fa il bel corteggiatore è stato paparazzato tra le braccia di una mora a Milano: i giornalisti di Gossip sostengono che la fortunata sia Giorgia Pacciariello, ...

Luca Daffrè dimentica Angela Nasti con un’amica di Cecilia Rodriguez : Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti, sembra abbia voltato definitivamente pagina grazie a Giorgia Pacciariello, grande amica di Cecilia Rodriguez. È stato la non scelta di Angela Nasti e ora, dopo qualche settimana dalla fine di Uomini e Donne, Luca Daffrè sembra aver dimenticato la ex tronista grazie ad un’amica di Cecilia Rodriguez.-- L’ex corteggiatore della Nasti era uno dei più quotati per la scelta finale, ma a conclusione del ...

Luca Daffrè nuova fiamma dopo Angela? Un’amica di Cecilia Rodriguez : Luca Daffrè ha dimenticato Angela Nasti? L’ex corteggiatore è stato beccato insieme ad una mora, molto amica di Cecilia Rodriguez Luca Daffrè beccato insieme ad una ragazza mora. Questo è lo scoop in esclusiva lanciato da Tabloit nella mattinata di martedì 25 giugno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così dimenticato la batosta presa […] L'articolo Luca Daffrè nuova fiamma dopo Angela? Un’amica di Cecilia Rodriguez ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser beccati a litigare alla festa di compleanno : Ospiti del party esclusivo di Cix e Ceskiello, Cecilia e Ignazio vengono paparazzati mentre litigano fuori dal locale milanese, lontano da occhi indiscreti. Cosa sarà mai successo? alla festa di compleanno di Cix, alias Nicola Testi, e Ceskiello (grande amico di Fedez) c’erano proprio tutti i Vip: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Chiara Biasi e la sua nuova fiamma, Andrea Damante, Martina Luchena, Gilda Ambrosio, Giusy ...

Siete uno spasso! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser casalinghi : Ingaggiati per sponsorizzare una scopa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno interpretato perfettamente il ruolo di casalinghi mandando in delirio il web. Non smettono di stupire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, ingaggiati per sponsorizzare una scopa, hanno interpretato perfettamente il ruolo di casalinghi.-- Chiamati ad interpretare se stessi, i due fidanzati, che da quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello ...

Gira le spalle e se ne va! Cecilia Rodriguez e la strana reazione a Giulia De Lellis e l'ex cognato Andrea Iannone : Cecilia Rodriguez, durante un'intervista, ha stupito per la reazione alla domanda circa la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la sorella di Belen non ha celato il suo fastidio. Negli ultimi giorni, nel mondo del gossip tiene banco la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Anche se i due non hanno confermato in maniera diretta il loro flirt, ci sono molte foto che testimoniano il loro avvicinamento. Il pilota ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - la gaffe imbarazzante : nella foto della camera da letto spunta un sex toy : FQ Magazine Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso: “Schifo sia cip sia ciop! Sparite, pagliacci” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Capri insieme per partecipare alla manifestazione Vip Champion 2019 e hanno voluto mostrare ai loro followers la lussuosa camera dell’hotel dove soggiornano ma, nel farlo, hanno commesso ...

Gaffe hot di Cecilia Rodriguez e Ignazio! Tutti notano quello speciale giochino : Gaffe bollente per Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha lasciato di stucco i suoi follower impegnato a mostrare a Tutti la camera d’albergo nella quale soggiornerà a Capri insieme alla compagna, ha lasciato in bella vista un oggetto che non è passato inosservato. Ignazio ha voluto condividere con i suoi fan la bellezza della lussuosa camera d’albergo nella quale soggiornerà per i prossimi quattro giorni insieme alla fidanzata. ...

