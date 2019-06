I sex toys? Nulla di male, perfetti per divertirci... spudorata Cecilia e Ignazio (Di mercoledì 26 giugno 2019) In una intervista rilasciata al magazine "Chi" la coppia nata durante il Grande Fratello Vip del 2017 ha risposto a chi sui social aveva notato in una loro Instagram Story ambientata in una lussuosa suite d'albergo a Capri un sex toys ben in evidenza su un tavolo- Qualche tempo fa, durante il loro soggiorno a Capri per i “Vip Champion 2019”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, mostrarono in una Instagram Story la lussuosa suite di cui erano ospiti su cui spiccava, in bella mostra su una elegante scrivania, un vibratore.



Impossibile non notarlo da parte dei follower della coppia che si precipitarono a commentare l’immagine, senza che né Cecilia né Ignazio rispondessero loro in alcuna maniera. L’hanno fatto solo adesso attraverso una intervista di coppia rilasciata al settimanale “Chi” in cui hanno voluto spiegare perché possiedono quel sex toys, insieme a molti altri. “Si tratta di un vibratore. Che male c'è? Quante coppie li usano e non lo ammettono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la goduria. Non siamo né i primi né gli ultimi”, ha detto in proposito la sexy sorella di Belen.



Assolutamente d'accordo Ignazio Moser che ha spiegato che "quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo Nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!".

Cecilia ha poi voluto chiarire una volta per tutte, dopo i commenti ironici letti sui social, che il fatto che amino utilizzare un vibratore non indica affatto che Ignazio abbia qualche "problema di prestazione", anzi. Così, per fugare ogni dubbio, ha risposto a una domanda fatta nel corso dell’intervista direttamente dal suo compagno: “Ok, tesoro, ma non ti starai lamentando di me?”, ha chiesto Moser. “Ah no! - ha risposto Cecilia - Per quello che la natura ti ha dato dico: sono contenta tutti i giorni!”.



Che i due siano entrambi focosi è cosa ben nota al pubblico sin dai tempi de “Il Grande Fratello Vip” in cui scattò una attrazione irresistibile che li spinse a consumare la loro passione all’interno di un armadio in quello che è ricordato come uno degli episodi più hot di sempre del reality di Mediaset.